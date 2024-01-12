moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Google裁員數百人 Fitbit創辦人離職

【明報專訊】繼去年多次裁員之後，美國科技巨企維持減少員工，節省開支以改善業績的做法。

互聯網公司Alphabet（美：GOOGL）旗下Google周三確認裁員數百人，受影響的主要是擴增實境（AR）產品部門，語音助理業務、軟件工程師亦有人要離開，他們可以申請填補其他部門的空缺，形容是延續去年下半年以來重組架構，提升效率和工作表現的一部分。

強調Fitbit會繼續運作

其中4年多前以21億美元收購的智能手表公司Fitbit，創辦人James Park和Eric Friedman，據報都會離職，團隊其他成員都會跟隨。網媒The Verge形容相當於關閉整個業務，因為產品之前已撤出超過12個國家，又取消一些受歡迎的功能等，但公司強調Fitbit會繼續運作。據報以往Pixel手機、Fitbit等團隊日後會全部集中在同一部門，向一名主管負責。

亞馬遜旗下Twitch裁員500人

電商平台亞馬遜（美：AMZN）串流遊戲直播部門Twitch同日宣布，裁員500人，影視服務Prime Video和前年以85億美元收購的美高梅影業，亦裁減數百名員工。其中，Twitch已是1年內第3次裁員，今次解釋是架構太大，與業務需要不符。

彭博關注今次會否代表科技業裁員潮重臨，尤其是加快應用人工智能後，或減少所需要人手。Alphabet和亞馬遜去年已合共裁減3.9萬份職位。

另外，電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）私人持有的火箭公司SpaceX周三宣布，成功通過旗下星鏈衛星，使用美國T-Mobile網絡發送短訊，計劃推出手機直接連上衞星的服務，今年可以傳送文字訊息，明年擴展至語音訊息、數據收發和物聯網，相信網絡速度可以更快。現時在加拿大、澳洲和日本都有合作伙伴。

（綜合報道）

[國際金融]