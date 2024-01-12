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蘋果不足兩周三度遭降評級 券商質疑增長空間有限

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）不足兩星期內，第三度遭到券商降評級。繼巴克萊和Piper Sandler之後，Redbum Atlantic亦將蘋果公司評級由「買入」降至「持有」，但目標價維持200美元，較周三美股收市有7.5%左右潛在升幅。

Redbum Atlantic雖然預期，蘋果智能手機iPhone銷售今年可以有增長，但本季業績可能疲弱，影響投資者信心，而且未來數年增長空間有限，監管風險愈來愈大，左右未來公司產品和服務的變現能力，現時估值已到頂峰，因為市盈率已長期超越另一消費股Nike（美：NKE）。

股價回落 市值或被微軟超越

投資者擔心手機需求，已令蘋果股價年初以來回落約3%，截至周四美股開市早段（本港時間周四晚11時左右），蘋果市值約2.8717萬億美元，較大量投資人工智能公司OpenAI的微軟（美：MSFT）市值僅高出2億美元，關注未來數周開始美股業績期，倘微軟股價再升，蘋果很快會失去全球最有價值公司的地位。

其中一個近期的監管風險是，美國國際貿易委員會去年10月裁定，蘋果智能手表的血氧感應器，違反醫療用品公司Masimo（美：MASI）的專利，禁止在美國售賣相關手表，包括較新款的Apple Watch SE系列，令產品失去聖誕節假期消費旺季的生意。

蘋果雖然已向法院上訴，獲准暫緩執行禁令，但美國國際貿易委員會周三向法院提出反對，要求繼續禁令，批評公司理據薄弱、沒有說服力，而且結果等同縱容侵犯專利權。法院正收集外界意見直至下周一，意味期間涉事智能手表仍可銷售。

據報蘋果已努力更新軟件，解決侵犯專利的問題，本周由海關部門審核。但Masimo相信連硬件設計都要更改才能符合要求。

（綜合報道）

[國際金融]