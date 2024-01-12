迪拜吸外資 標普料今年樓價升逾半成

特殊簽證吸引投資者當地置業

迪拜房地產成為富豪投資新貴，資金從其他國家流入，長期居住在迪拜的特殊簽證也吸引了許多投資者，令樓價更得到支持。除了迪拜樓價在2023年獲支持，由於可用單位有限，投資者的回報率超過6.5%，故房東受益於租金上漲。然而，租戶很難找到負擔得起的地方，自疫情限制解除後，中國買家正在回歸。地產中介雷明頓（M&M Real Estate）評論：「由於旅行規定寬鬆，許多中國投資者將重返阿聯酋市場。」該行又指出，當中世博城等地區正在吸引投資，它的基礎設施和可持續性吸引了更多人的興趣。

專家指出，迪拜最好的社區，如朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah island）、朱美拉灣和迪拜市中心，2024年樓價可能會再次水漲船高。數據顯示，自2021年中期以來，迪拜和阿布扎比的房地產價格上升了約15%，雖然房地產市場在未來一年左右將保持強勁，但需求可能不會像過去兩年那麼高。

多國專才富豪落戶 高級住宅租金升

阿拉伯牧場等已開發社區看到了新的需求，房主翻新並以更高價格出售。Jumeirah Village Circle（JVC）和Arjan等以前「負擔得起」的地區樓價也有所上升，這些地區現在正在迎合高端買家，迪拜房地產市場正準備迎來另一個顯著增長的一年；其次，預計今年高級住宅區的租金有機會上升20%。迪拜房地產市場得到投資者興趣增加、專業人士移至當地、人口增加以及該市作為富豪天堂的聲譽不斷提高，這批移民亦是令租金上漲的關鍵因素。事實上，迪拜在2023年上半年租金價格大幅上升了23%，未來會有機會保持強勁。世邦魏理仕分析師指出，迪拜租金及房價上升，更令別墅租金也呈現類似趨勢，平均每年88,400美元。

公寓別墅辦公室漲價18%至29%

標準普爾指出，迪拜經濟維持增長，預計2024年房地產價格將上升5%至7%。租金的強勁成長實際上反映了迪拜房地產市場的活力，房地產價值隨着高層建築和房地產交易的增加而攀升。雖然去年第四季增幅逐漸放緩，但公寓、別墅和辦公室的漲幅也達年增長18%至29%，Property Finder 11月報告中數據，揭示了有關消費者偏好的有趣見解。1房公寓需求量很大，搜尋量為36%，而尋找別墅的人中有42%選擇3房，66%的租戶更喜歡附設家具的住宅，這顯示了一個顯著的市場趨勢。根據迪拜發展總體規劃，預計到2040年將達到580萬人，全球專業人士的持續湧入和人口增長表明未來幾年對住宅空間的持續需求。

迪拜近年來不斷發展，預計未來10年將有32萬億迪拉姆（約8.7萬億美元）投資阿聯酋，使其成為「世界經濟前三名城市」之一，並在10年內成為「世界金融中心前四名」。在政府的強力引領下，迪拜將成為貿易和外國投資目的地。迪拜不僅因其快速的經濟成長和世界一流的旅遊業而備受關注，而且因其優惠的稅收待遇和安全而成為富人的熱門搬遷目的地。

總括而言，報告指出迪拜的房地產市場一如既往保持活力，比以往任何時候都更加強勁，2024年為進一步成長奠定了基礎。支持迪拜樓價除了人口增加外，不少居民會在郊區遷移，尋求更大價值和空間的業主，正在從中心和黃金地段遷移到新興的迪拜郊區和新的社區，如Jumeirah Village Circle（JVC）、Dubai South、Townsquare和Reem等與市中心和黃金地段相比，這些地方仍負擔得起。此外，首次購屋者激增，隨着迪拜租金在高居不下的環境下，不少年輕人想置業，令首次購房者有所增加，價格高達300萬迪拉姆，故郊區對公寓和小型聯排別墅的需求很大。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]