內地CPI跌0.3% 連續3個月通縮 大摩籲果斷採積極財策 高盛降今年通脹預測

明報記者 歐陽偉昉、黃志偉

豬肉續為影響內地CPI的主要因素，去年12月按年下降26.1%，拖低CPI下跌0.43個百分點，整體食品價格下跌2%，影響CPI下跌0.57個百分點，另外內地燃料價格下調拖低通脹率下降。撇除食品和能源，核心CPI維持按年上升0.6%。惟12月CPI按月上升0.1%，結束兩連跌。

豬肉價按年跌26% 通縮元兇

去年12月元旦外遊需求下，拉升旅遊通脹至6.8%，耐用品方面，衣著類物價按年上升1.4%，不過家用器具、通訊工具物價則按年分別跌0.6%和2.3%。匯豐報告認為，12月CPI反映旅遊、娛樂的消費需求回升，但房地產市場疲弱。該行預期未來數月，實體服務等消費需求仍然強勁，不過整體需求要更多時間恢復。高盛亦預期內地通縮將持續一段時間，遂下調今年CPI預期0.1個百分點至0.4%，核心通脹率預測則維持在0.8%。

至於去年12月生產者物價指數（PPI）按月下跌2.7%，跌幅大於市場預期的2.6%，按月則續跌3%。高盛指出，PPI通縮除了因為能源價格下跌，亦由於部分工業產品需求疲弱。

PPI按月跌2.7% 幅度大於預期

大摩認為，現時內地經濟周期下行，是因為房地產和城投債持續去槓桿，壓低總體需求，出現強烈通縮壓力。該行認為目前內地僅是「反應性寬鬆」，雖然去年下半年逐漸擴大財政赤字，並上調地方專項債券配額，但不足以抵消城投債去槓桿和賣地收入下跌帶來的緊縮，而且需求不足也削弱房地產放寬政策的效果。

去年底中央經濟工作會議顯示，目前政策方向會在今年延續，大摩指對政策刺激不足的預期，將增加通脹不穩風險，出現惡性循環，認為內地需要刺激不是在投資而是消費，並要用更可持續的方式。雖然向家庭大規模發放財政援助的難度甚高，但有助釋放其預防性儲蓄。