內地CPI跌0.3% 連續3個月通縮 大摩籲果斷採積極財策 高盛降今年通脹預測

【明報專訊】內地消費物價自2009年10月以來，首次連續3個月按年通縮。國家統計局昨日公布去年12月居民消費價格指數（CPI）按年下降0.3%（見圖），較市場預期下降0.4%為佳，較11月按年跌幅收窄0.2個百分點。摩根士丹利發表報告，認為內地通縮趨勢明顯，現時政策寬鬆並不能抵消房地產和城投債去槓桿所帶來的緊縮效應，呼籲內地應果斷採取積極財政刺激穩定總體需求，拖延愈久將需要更強刺激，才能打破債務、通縮引致去槓桿的惡性循環。
豬肉續為影響內地CPI的主要因素，去年12月按年下降26.1%，拖低CPI下跌0.43個百分點，整體食品價格下跌2%，影響CPI下跌0.57個百分點，另外內地燃料價格下調拖低通脹率下降。撇除食品和能源，核心CPI維持按年上升0.6%。惟12月CPI按月上升0.1%，結束兩連跌。
去年12月元旦外遊需求下，拉升旅遊通脹至6.8%，耐用品方面，衣著類物價按年上升1.4%，不過家用器具、通訊工具物價則按年分別跌0.6%和2.3%。匯豐報告認為，12月CPI反映旅遊、娛樂的消費需求回升，但房地產市場疲弱。該行預期未來數月，實體服務等消費需求仍然強勁，不過整體需求要更多時間恢復。高盛亦預期內地通縮將持續一段時間，遂下調今年CPI預期0.1個百分點至0.4%，核心通脹率預測則維持在0.8%。
至於去年12月生產者物價指數（PPI）按月下跌2.7%，跌幅大於市場預期的2.6%，按月則續跌3%。高盛指出，PPI通縮除了因為能源價格下跌，亦由於部分工業產品需求疲弱。
大摩認為，現時內地經濟周期下行，是因為房地產和城投債持續去槓桿，壓低總體需求，出現強烈通縮壓力。該行認為目前內地僅是「反應性寬鬆」，雖然去年下半年逐漸擴大財政赤字，並上調地方專項債券配額，但不足以抵消城投債去槓桿和賣地收入下跌帶來的緊縮，而且需求不足也削弱房地產放寬政策的效果。
去年底中央經濟工作會議顯示，目前政策方向會在今年延續，大摩指對政策刺激不足的預期，將增加通脹不穩風險，出現惡性循環，認為內地需要刺激不是在投資而是消費，並要用更可持續的方式。雖然向家庭大規模發放財政援助的難度甚高，但有助釋放其預防性儲蓄。