中國12月出口按美元計升2.3%

汽車出口金額升69% 表現最佳

按國家劃分，除輸往美國的出口由去年11月按年升7.3%轉跌6.9%外，其他地區的出口均有改善。輸往歐洲的出口按年跌幅由11月的跌14.5%、收窄至跌1.9%；至於東南亞國家，出口由跌7.1%收窄至跌6.1%。進口方面，當中荷蘭按年升幅最大，由升47.4%擴大至升77.1%。全年計，歐美、東南亞地區進出口均有下跌，其中美國跌逾一成。

出口主要商品類別方面，期內成品油、稀土和肥料等數量及金額均有跌幅，其中成品油跌幅擴大，數量按年跌39.7%、金額跌44.2%。汽車相關出口繼續錄得增幅，汽車（包括底盤）數量按年升35.8%、金額升52%。不過，手機出口有所放緩，其金額由去年11月按年升54.6%轉跌0.4%；而科技相關產品的出口金額則保持穩健，集成電路按年升2.6%、液晶平板顯示模組升16.4%。以全年計算，汽車數量按年升57.4%、金額升69%，為最大升幅。

至於進口主要商品類別，能源相關商品和金屬礦石在內的主要大宗商品進口在12月有所加快，例如鐵礦石進口按年增長48.6%、數量由11月升3.9%擴大至12月升11%。總括而言12月工業製品進口增幅普遍高於消費類用品。全年計算，大宗商品類別的進口增長較多，成品油金額按年升42.3%、稀土升33.2%。

分析：進口升幅溫和 顯示內需疲弱

大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒表示，出口在基數偏低的情况下仍未有更強勁升幅，反映外需仍然乏力。同時，美國可能加強對中國的高端晶片限制，高端技術產品及機電產品出口壓力或難有明顯改善；進口升幅溫和，亦間接顯示內需疲弱，內地經濟前景仍具挑戰。