moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中國12月出口按美元計升2.3%

標籤：進出口

【明報專訊】中國海關總署公布去年12月份進出口數據，按美元計價，進口按年升0.2%（見圖）、好過預期的跌0.5%，全年跌5.5%；出口升2.3%、亦高過預期的1.5%，全年跌4.6%；貿易順差753.4億美元。策略師認為，出口在基數偏低的情况下仍未有更強勁升幅，進口升幅溫和，間接顯示內需疲弱。

汽車出口金額升69% 表現最佳

按國家劃分，除輸往美國的出口由去年11月按年升7.3%轉跌6.9%外，其他地區的出口均有改善。輸往歐洲的出口按年跌幅由11月的跌14.5%、收窄至跌1.9%；至於東南亞國家，出口由跌7.1%收窄至跌6.1%。進口方面，當中荷蘭按年升幅最大，由升47.4%擴大至升77.1%。全年計，歐美、東南亞地區進出口均有下跌，其中美國跌逾一成。

出口主要商品類別方面，期內成品油、稀土和肥料等數量及金額均有跌幅，其中成品油跌幅擴大，數量按年跌39.7%、金額跌44.2%。汽車相關出口繼續錄得增幅，汽車（包括底盤）數量按年升35.8%、金額升52%。不過，手機出口有所放緩，其金額由去年11月按年升54.6%轉跌0.4%；而科技相關產品的出口金額則保持穩健，集成電路按年升2.6%、液晶平板顯示模組升16.4%。以全年計算，汽車數量按年升57.4%、金額升69%，為最大升幅。

至於進口主要商品類別，能源相關商品和金屬礦石在內的主要大宗商品進口在12月有所加快，例如鐵礦石進口按年增長48.6%、數量由11月升3.9%擴大至12月升11%。總括而言12月工業製品進口增幅普遍高於消費類用品。全年計算，大宗商品類別的進口增長較多，成品油金額按年升42.3%、稀土升33.2%。

分析：進口升幅溫和 顯示內需疲弱

大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒表示，出口在基數偏低的情况下仍未有更強勁升幅，反映外需仍然乏力。同時，美國可能加強對中國的高端晶片限制，高端技術產品及機電產品出口壓力或難有明顯改善；進口升幅溫和，亦間接顯示內需疲弱，內地經濟前景仍具挑戰。