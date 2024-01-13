moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

傳股東京基配股 美圖應聲挫12％

【明報專訊】美圖公司（1357）再傳遭股東折讓配股，據彭博社報道，美圖遭股東京基（Kingkey Enterprise Holdings）以每股3.12元配售，配售價較本月11日的前收市價3.45元折讓達9.6%。而美圖昨早亦錄得大手上板，涉及1725萬股，每股作價正是3.12元，較前收市價折讓9.6%，涉資5.4億元。

折讓9.6%配售 涉5.4億

早在2023年12月京基已曾減持美圖，並以每股配售價3.38元配售4000萬股，涉資1.35億元，配售價折讓約4.25%。截至2023年12月22日，聯交所股權披露顯示，京基仍持有5.47%權益。此外，美圖曾於2021年起轉型「炒幣」，並斥1億美元巨資購入大量比特幣、以太幣等虛擬資產，雖然其後虛擬貨幣進入熊市，公司表明不再重點關注及買入這類資產，或將在合適時間點賣出，但仍受「幣災」影響業績。

雖然近日比特幣升勢強勁，曾升超過47000美元水平，不過昨日一度失守46,000美元水平。加上受配股消息影響，美圖昨日曾低見2.9元或跌15.9%，其後跌幅收窄，惟全日仍跌12.46%，報3.02元，全日成交金額12.59億元。

阿里再減持快狗打車 套199萬

此外，聯交所股權披露顯示，阿里巴巴（9988）於1月9日再度減持快狗打車（2246）310萬股，均價0.641元，持股量由7.28%降至6.79%，套現198.7萬元。