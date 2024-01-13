傳股東京基配股 美圖應聲挫12％

折讓9.6%配售 涉5.4億

早在2023年12月京基已曾減持美圖，並以每股配售價3.38元配售4000萬股，涉資1.35億元，配售價折讓約4.25%。截至2023年12月22日，聯交所股權披露顯示，京基仍持有5.47%權益。此外，美圖曾於2021年起轉型「炒幣」，並斥1億美元巨資購入大量比特幣、以太幣等虛擬資產，雖然其後虛擬貨幣進入熊市，公司表明不再重點關注及買入這類資產，或將在合適時間點賣出，但仍受「幣災」影響業績。

雖然近日比特幣升勢強勁，曾升超過47000美元水平，不過昨日一度失守46,000美元水平。加上受配股消息影響，美圖昨日曾低見2.9元或跌15.9%，其後跌幅收窄，惟全日仍跌12.46%，報3.02元，全日成交金額12.59億元。

阿里再減持快狗打車 套199萬

此外，聯交所股權披露顯示，阿里巴巴（9988）於1月9日再度減持快狗打車（2246）310萬股，均價0.641元，持股量由7.28%降至6.79%，套現198.7萬元。