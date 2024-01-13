「女股神」料比特幣最牛見150萬美元 現貨ETF首日成交46億美元 摩通：吸資恐太樂觀

明報記者 蕭嘉聰

截至本港時間昨日晚上8時多，比特幣報45,894美元，24小時跌逾3%。CoinDesk引述Cathie Wood接受CNBC訪問時表示，SEC「開綠燈」加大比特幣價格升至最樂觀情景的可能，至2023年可升至150萬美元，較她早前估計的100萬美元再高出50%。假設最終出現最悲觀情景，她相信比特幣於2030年仍有望升至25.85萬美元，基本情景預測為68.28萬美元，即最悲觀情景仍可升4.6倍；基本情景則升13.8倍。

比特幣突破4.9萬美元後回落

有分析預期，交易最初數周將決定發行商輸贏的關鍵，由於機構投資者或更青睞成交額最大且流動性最好的ETF，而大部分發行商只收取較低管理費，ETF需增長到數百億美元的資產規模才達至可觀利潤。不過摩通認為，目前比特幣現貨ETF的競爭主要在於管理費，發行商為吸引初期資金流入，將管理費下調從而推動更可持續增長。

但以2004年黃金ETF（GLD）上市為例，GLD推出前黃金價格上漲，但GLD上市後，黃金反是出現拋售情况，該行亦會觀望比特幣價格走勢和比特幣現貨ETF的資金流入規模。

GLD當年上市後 黃金反遭拋售

摩通又指出，2024年GLD上市首年一共集資約35億美元（折合約273.76億港元），遠低於虛擬貨幣社群大部分人預期的水平。該行強調，仍對市場預期比特幣現貨ETF將錄得大量資金流入持懷疑態度，更指市場料首年將有200億美元新資金流入的想法是過於樂觀。