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港銀據報減發展商貸款 料提高融資成本

【明報專訊】香港樓市交投疲弱，令港銀減少對本地發展商的風險敞口。據路透社引述消息人士報道，由於香港樓市興旺的情况不復再，且不確定性增加，現時有多家香港主要銀行減少現有對香港發展商的貸款規模，或要求發展商提供更多抵押品，料此趨勢將令發展商融資成本上升，營運將更具挑戰性。

報道引述4位消息人士指出，已有大行終止對個別高槓桿比率、財務狀况欠佳的地產公司批出新貸款。

轉由私人貸款公司放貸

報道亦引述私人信貸公司消息人士指出，現時私人貸款公司正在取代港銀的角色，向港發展商提供貸款，由去年開始愈來愈多香港發展商，因港銀拒絕向他們提供貸款，而轉向私人貸款公司尋求融資機會。該消息人士續指出，整個信貸行業均對於港發展商持謹慎態度，但非「一竹篙打死一船人」，而現金流充足的發展商仍可順利融資，惟一些高槓桿的發展商則無法從市場借貸。

星級分析員陸東周一（8日）於東亞銀行研討會上表示，過去20年支持本港樓價「長升長有」兩大支柱，即超低息環境及政府土地供應緩慢已改變，港樓恐陷「長期熊市」。他提到，近日從發展商朋友得知，發展商買地價及建築費均只能從銀行取得一半融資，認為反映息口正常化對物業投資構成嚴重威脅，這正好解釋為何眾多地皮流標。

高盛於上周四（4日）發表報告指出，於利率高企及香港地產股基本面持續走弱背景下，港銀對香港商業房地產公司的風險敞口，或較想像中為高，料港銀的本地CRE的貸款撥備會溫和上升，或輕微減少其盈利能力。高盛於報告中，亦根據不同情况對香港地產公司進行還款壓力測試，認為風險敞口屬可控，因其抵押比率較高，背景質素亦高。