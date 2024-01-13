科技園：招攬人才資金 助港拓創科 逾300合作伙伴 擔當連繫中東角色

明報記者 龍彩霞

科技園有不同的培育計劃，針對處於不同階段的企業，幫助園區公司取得成功。科技園有超過300間公私營合作伙伴，推動商業化和創科應用；亦擁有由1000多名投資者組成的網絡，一直為園區公司拓展融資渠道，加速業務發展。黃克強表示，要在香港已建立的穩健基礎上，與大灣區各城市搭通生態圈持份者的脈絡，包括政府、不同的業界合作伙伴、投資者、院校、創科企業及研究院等，協同發展，匯聚世界各地優秀企業和人才，鞏固香港國際創新科技中心的地位。

辦電梯募投比賽 發掘具潛質企業

科技園舉行的年度電梯募投比賽（EPiC）是本地創投界的矚目比賽。除了參賽者外，亦吸引不少世界各地的投資者及商業機構參與，希望藉此發掘具潛質的企業進行投資。例如在電梯募投比賽獲得冠軍的Archireef，這間本港創立的園區公司已開拓中東業務。「來年我們將再接再厲，從世界各地招募不同企業參賽，務求繼續提升本港科創氛圍及水平。」

科技園提供一個平台，推動企業與創新者之間的交流及合作，並透過FinTech Week及Open House等舉行多場商業配對會議，充分證明協作的強大力量和伙伴關係所帶來的龐大潛在機遇。「我們將繼續鼓勵園區公司與更多企業及伙伴合作，攜手開拓金融科技解決方案。」

舉行商貿配對 赴歐洲推廣

香港有一流的融資平台，亦有引進重點企業和便利人才來港的政策措施，將有利世界各地的企業來港進一步拓展業務，近期交流活動包括早前科技園參與貿發局在巴黎舉行的「成就機遇．首選香港」推廣活動，今次是近3年以來首次在歐洲舉辦的旗艦推廣活動，吸引超過1300名法國商界領袖參與，舉行300多場一對一商貿配對會議，香港代表團的規模是自疫後復常以來最大，包括超過130名政商界領袖、投資者、初創和專業服務代表，向法國企業推廣香港的優勢和作為首選國際營商平台的角色。

是次出訪，科技園帶領一些駐園的本地生物科技公司的世界級生物科技專家及企業家，向國際展示香港將創新成果落地、推出國際市場的實力，以及亞洲作為環球生物科技增長引擎的龐大市場潛力。科技園的創科生態圈，為生物科技初創提供資金、研發、人才、伙伴網絡及培育等全面支援，提供平台以協助企業擴展業務規模、走向全球市場，推動香港建設成為國際創科中心。

至於與中東地區人士交流方面，去年2月，特首李家超率領香港代表團訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，推廣香港的優勢和開拓商機，科技園主席查毅超博士亦隨團出訪。去年下半年，香港和中東的交流合作取得很多重要進展，在去年7月，沙特阿拉伯的通訊與資訊科技大臣及代表團亦到訪香港，在香港科學園與特首及政府官員會面，進一步深化兩地的聯繫。

黃克強表示，很歡迎中東地區人士來香港開拓新發展空間。「科技園正好擔當連繫香港、沙特和阿聯酋創科生態圈的角色，利用我們的資源和網絡，為科技企業搭建不同橋樑，開拓在中東的業務，同時協助海外科技企業落戶香港和中國內地市場。」早前舉行的「一帶一路高峰論壇」，阿聯酋經濟部長率領的代表團訪問香港，黃克強指在香港科學園接待他們，探討互惠互利的發展機會，代表團亦與10間企業會面交流，包括有意前往阿聯酋拓展業務的園區公司。

伙拍瑞銀 助初創接觸潛在客戶

《十四五規劃》的機遇及自身優勢，推動香港成為國際科技創新中心。黃克強表示，科技園會與各大企業合作，例如瑞銀財富管理及科技園位於尖沙嘴的數碼中心為初創公司提供展示平台，瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，瑞銀與科技園合作多年，初創公司在不同階段有不同需要，因此在北京道一號的瑞銀九龍辦公室成立數碼中心，讓初創公司可透過這個平台接觸潛在客戶，讓他們可以獲得落地的機會。

整合企業加速計劃 加碼投資

財政司長陳茂波在財政預算案亦指出，政府持續加強對初創企業的投資，包括科技園創投基金將增資4億元。結合現時的6億元管理投資額，總金額將增至10億元。科技園自2015年成立創投基金以來，已向27間創科公司投資，並吸引私營投資，投資比例達1：18，即基金每投資1元便能吸引18元的私營投資，資助和培育處於早期及成長階段中具潛力的企業。

特區政府提出科技園將整合現有的「企業加速計劃」，以培育高潛力的科技初創企業成為區域或全球企業。而於2021至2022財政年度，參與企業加速計劃的初創企業總估值躍升250%，企業累計所籌集的資金更增加100%。企業加速計劃將會結合業界力量，為創科企業提供更深更廣的增值支援服務，包括試用場景、業務諮詢、投資配對、人才招聘、產品生產及發行等，協助更多創業家在全球取得成功。

面對新加坡搶人才，黃克強表示，科技園曾向政府提出跨部門合作，吸引及挽留科技人才，人才留港有各方面的考慮，包括住屋、子女教育及入境政策等。他建議，涉及的相關部門，例如教育局等互相協調，推行吸引人才留港的政策。突破地域環境界限，啟動香港前所未有的龐大計劃。科技園擬計劃到東南亞及美國矽谷等地做招聘宣傳，吸引人才來港就業。