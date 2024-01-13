摩通上季少賺15% 遜預期 全年利潤3865億 破美銀行歷來紀錄

美股三大指數早段窄幅上落。 美國12月生產者物價指數（PPI）出乎意料按月跌0.1%，預示通脹壓力正在緩和，美國10年期國債孳息率回落至4厘以下。英美對也門胡塞武裝控制的地區進行軍事打擊，紅海緊張局勢加劇，國際油價午夜前升逾2%，布油曾升穿每桶80美元。

美PPI意外跌0.1% 債息回落

摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）對美國經濟持審慎態度。他說，美國經濟繼續保持彈性，消費者仍在消費，市場目前預計將實現經濟軟着陸，但政府赤字及供應鏈調整「可能導致通脹更為頑固」。他補充市場和經濟面臨的風險，還包括各央行的緊縮政策，以及烏克蘭和中東的戰事，「這些重大且前所未有的力量，使我們保持謹慎」。

戴蒙將摩通全年表現創歷史新高，歸功於淨利息收入和信貸質素勝預期。受惠於利率上升，摩通的貸款收入增加，第4季淨利息收入（NII，貸款收入扣除支付給存戶的利息）達242億美元，連續7季淨利息收入創新高，淨息差由第3季的2.72厘升至2.81厘。此外，摩通去年錄得的接近500億美元利潤，其中41億美元來自其收購的第一共和銀行業務。就如2008年金融海嘯時期，摩通透過收購陷入困境的業務化危為機。

不過部分一次性支出削弱了摩通的利潤，其中包括摩通向FDIC支付的29億美元特別費用。另外，摩通因出售實際價格低於票面價值的美國國債及抵押貸款證券而蒙受7.43億美元的損失。

美銀上季少賺56% 花旗錄虧損

以資產值計算，美國第二大銀行美銀（美：BAC）也在第4季向FDIC支付21億美元的特別費用，並因退出倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）而承擔16億美元的相關支出，令第4季利潤按年大跌56%至31億美元，是分析師預測的28%跌幅的兩倍。

在計入FDIC特別費用、集團重組支出及其他費用後，花旗集團（美：C）第4季虧損18億美元。該行將繼續推進裁員2萬人計劃，希望提高未來回報，該股早段升近2%。富國（美：WFC）警告，今年淨利息收入可能倒退，其股價早段跌2%。

（綜合報道）

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