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英GDP回升3%勝預期 未擺脫技術衰退風險

【明報專訊】英國去年11月GDP恢復增長，在10月按月收縮0.3%後，11月按月反彈3%，升幅較經濟師預期高0.1個百分點，但未能完全擺脫2023年下半年陷入技術性衰退的風險。最新數據意味，英國去年12月GDP需按月持平，才能避免第4季經濟再度收縮而陷入技術性衰退，不過該月因陰雨天氣及醫生罷工，令經濟增長受阻。英國第3季GDP按季收縮0.1%，而英倫銀行預期第4季經濟沿地踏步，並在未來幾季「大致持平」。

截至去年11月，英國GDP並未超出去年初水平，僅較2022年11月高出0.2%。英鎊昨變化不大。

分析：通脹降溫 英或減息

畢馬威英國首席經濟學家Yael Selfin指出，目前經濟前景依然黯淡，尤其是考慮到去年12月罷工的預期影響，即使經濟避免衰退，預計仍將停滯不前。不過部分經濟師預期，隨着通脹降溫，英倫銀行可望減息，令英國前景趨於樂觀。據貨幣市場的數據顯示，交易員押注英倫銀行今年減息5次。

凱投宏觀英國經濟學家Ruth Gregory預期，英國可望在今年下半年走出經濟停滯不前的局面。

不過倫敦巿長簡世德（Sadiq Khan）指出，脫歐導致英國GDP規模，較仍然留在歐盟的情境低6%，即每年損失1400億鎊（約1.4萬億港元），且就業職位亦較仍然留歐的情境少200萬個。他預計到2035年，英國GDP將較沒有脫歐的情况低10%。

（綜合報道）

[國際金融]