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花旗上季蝕18億美元 續推進裁員兩萬人

【明報專訊】花旗集團（美：C）上周五公布去年第四季業績，收入按年跌3%至174億美元，錄得虧損18億美元，是14年以來最差的季度表現。該行表示，將繼續推進裁員兩萬人計劃，即約10%員工，料產生高達18億美元成本，但到2026年完成裁員計劃後，每年可節省高達25億美元。

市場憧憬花旗重組可節約成本，刺激股價最高曾升3.4%至53.85美元，不過其後升幅收窄，收市升1.04%至52.62美元。其他銀行股上季表現亦弱勢，股價普遍向下，摩根大通（美：JPM）績後股價由升轉跌，收報169.05美元，跌0.73%；美銀（美：BAC）及摩根士丹利（美：MS）分別跌1.06%及0.89%。

投行等業務復蘇 今年收入料增4%

花旗上季零售銀行部門收入增加12%；財務服務部門收入亦升6%；投行部門收入更升22%至近10億美元，是兩年多以來表現最佳。該行預期，受惠於投行和財富管理業務復蘇，今年全年收入將增長4%。花旗行政總裁Jane Fraser承認，業績「非常令人失望」，但認為該行簡化架構及執行戰略方面取得實質性進展，預期2024年將是一個轉折點。

該行首席財務官Mark Mason表示，花旗重組將於今年首季末完成，由於該行分拆旗下墨西哥業務Banamex上市，因此Banamex的4萬名員工不會計入員工總數，最終目標是減至18萬名員工。