美加息後遺症浮現 聯儲局蝕1143億美元

聯儲局公布初步財務數據顯示，2023年的收入達到1638億美元，按年減少62億美元；利息開支則由2022年的1024億美元，大增至2811億美元，增幅達1.7倍。經相互抵扣後，變成淨支出。

由於聯儲局未有在年內產生盈餘，因此無法如過往般，將其所賺的部分收益轉發給財政部，因此需要向給予財政部的遞延資產作入帳安排，令原本撥入財政部的遞延資產金額，由2022年的1164億美元，增至1330億美元。聯儲局強調，這不影響到其執行貨幣政策的能力。

資料顯示，聯儲局自2022年9月份起，已沒有再如過去般，每年將扣除開支後的淨收益，劃撥給財政部。設立遞延資產欄目，則反映聯儲局在當年度的盈虧狀况。

對上一次聯儲局在帳目上列出，在帳面向財政部匯入的高峰是在2021年出現，涉資達1099億美元。根據聖路易斯聯儲行的經濟部落格指出，按此前1164億美元的遞延資產計算，料聯儲局需要在遞延資產持續列帳至2027年中，始有機會恢復向財政部劃帳。