手回科技聲通信息申港上市

【明報專訊】內地線上人身險中介服務商手回科技及企業級信息技術解決方案公司聲通信息科技，分別入表申請在港上市。手回科技更曾獲上海諾亞及紅杉參與投資，旗下子公司曾減資讓早期投資者退場，是次在港上市冀取得發展資金。聲通曾在上海N板上市，最終決定轉來港上市。
聲通科技透過開發交互式人工智能技術，為企業提供解決方案，並自2022年度起受可贖回注資的公允價值變動大幅增加影響致虧損，2023年9月底止9個月更虧損6143.2萬元（人民幣，下同）。其過往通過多輪融資獲逾4.99億元資金，是次上市集資將用於加強研發、海內外戰略投資及購併。截至2023年9月底止手上新合約達3.49億元。其本身是在上海N板上市，並於去年8月底完全退市並來港上市。其稱N板協議轉讓機制難令股份確定公允價值，期望在港接入國際資本市場增強集資能力及渠道。
至於手回科技，其經小雨傘等3個平台截至去年9月底累計投保戶有180萬戶。雖然其2022年度恢復盈利賺1.3億元，到去年9月底止卻虧損2.87億元。截至去年11月底出現淨流動負債9.21億元。其表示是次上市集資有60%用於開發保險產品及服務，餘額用於購併、提升研發能力等。該公司獲上海諾亞及紅杉參與投資，在上市前獲三輪及天使融資共1.38億元。主要附屬深圳手回因部分投資者持股到期，因此減資並退回3100萬元，及後再獲星閃科技增資391萬元。