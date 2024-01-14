美聯儲停止縮表時機惹關注 達拉斯聯儲行長：ON RRP用量急降 有理由檢討進度

資料來源：彭博社、金融時報

貨幣市場共同基金等往往向ON RRP停泊多餘現金，使該工具成為流動性的重要指標。ON RRP帳戶的規模，已由去年中超過2萬億美元，降至不足7000億美元（見圖）。洛根表示，ON RRP帳戶餘額顯示整體流動性仍然充裕，但若餘額進一步下跌，可能意味流動性面臨緊張。曾作為紐約聯儲銀行的市場部門高層，洛根關於縮表的言論具有權威性。

美聯儲官員曾表示，美聯儲會透過評估金融體系的準備金水平，以及一系列貨幣市場指標來決定何時結束QT。根據美聯儲的計劃，當準備金餘額「略高於與儲備充足一致的水平」，就會放慢縮表，並最終停止縮表，但何謂充足水平卻難以界定。

美聯儲資產負債表規模降至7.7萬億美元

自新冠疫情爆發之初，美聯儲就向金融體系注入數萬億美元以穩定經濟。到2022年5月開始，美聯儲將資產負債表由9萬億美元的水平縮減，以遏制1980年代以來最急劇的通脹升勢。美聯儲的資產負債表規模迄今已大幅縮減逾1萬億美元，目前降至7.7萬億美元左右。部分美聯儲官員建議就退出QT的條件展開討論。

由於退出QT的時機難以拿揑，部分市場人士憂慮，持續QT可能令2019年的回購市場危機（Repo Crisis）重演。當時美國政府的借貸增加，加劇了銀行準備金短缺，而準備金減少，某程度由於美聯儲正在縮表。市場流動性短缺，導致當年9月的隔夜回購利率突然上漲4倍至10厘水平。直至美聯儲向回購市場重新注入流動性，市場才恢復穩定。

儘管目前準備金仍然充足，市場沒有明顯受壓的迹象，惟隔夜融資利率已有所上漲。市場人士開始議論，在避免對隔夜回購協議等造成混亂的情况下，美聯儲會否誤判了市場可承受的緊縮幅度。

市場憂持續QT或重演回購市場危機

目前準備金餘額為3.48萬億美元，高於美聯儲2022年開始縮表時的水平，但市場仍然憂慮準備金的規模可能不像美聯儲認為般充裕。在過去逾18個月，美聯儲的縮表上限，是每月最多減持600億美元的美國國債及350億美元的按揭抵押證券（MBS）。相比美聯儲在2019年暫停QT前的縮表步伐，幾乎是目前計劃的一半。只是當時隔夜市場利率急升，為準備金不足響起警號。與4年前相比，目前短期融資市場的波動仍然較小。

多名分析師料美聯儲今夏退出QT

隨着美聯儲官員開始釋出縮表信號，包括摩根大通資產管理投資總監Bob Michele在內的分析師都預計，美聯儲將在今夏退出QT。美銀和巴克萊預期，美聯儲可能在4月開始放慢QT。

道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg亦預計，美聯儲將在6月底前停止QT。摩根士丹利認為，美聯儲希望給市場充足的準備時間，要到9月才會採取行動。

大都會人壽投資管理（MIM）首席市場策略師Drew Matus認為，談論退出QT為時尚早，相對於GDP，美聯儲資產負債表規模仍然龐大，有需要縮小規模，以便經濟再次陷入低迷時，可重啟量化寬鬆（QE）。

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