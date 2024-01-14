薛偉傑：手提止癢神器興起 以溫熱分解蚊子唾液致癢物質

較適合成人小童 暫不用於嬰兒

綜合不同生產商和品牌的說法，這種電子止癢神器的原理是，將被蚊蟲叮咬的位置快速加熱到大約攝氏47度至52度，以分解破壞那些引致痕癢的物質，從而達到快速止癢效果。

一般來說，這種電子止癢神器的發熱時間只會維持幾秒，以避免用戶覺得不適。例如分成6秒和3秒兩檔，6秒適用於能夠正常耐熱的肌膚，3秒則適用於對熱力特別敏感的肌膚。生產商聲稱，由於這種電子止癢神器只靠物理發熱止癢，並沒有使用任何化學品，所以孕婦也適用云云。

不過，亦至少有部分生產商承認，這種產品較適合成人和小童使用，暫時不建議使用在嬰兒身上。這是因為，嬰兒的皮膚比成人和小童更幼嫩，耐熱能力更低。還需要更多研究和測試，才知道這種產品是否也適合使用在嬰兒身上，又或者是否需要修改其發熱模式。

另外，糖尿病和新陳代謝紊亂等患者因為對熱力和痛楚較不敏感，亦可能會不自覺地使用時間過長而出現燙傷，亦不建議這些人士使用。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]