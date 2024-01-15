瑞銀邀世界雜技團中環表演

瑞銀亦邀請記者們觀賞是次世界雜技團的表演，當中包括（1）驚險之輪——來自哥倫比亞的兩位表演者格林斯家族在沒有束縛、沒有安全繩的情况下，在輪子內外表演跳躍、翻轉和蒙眼行走；（2）電單車氹氹轉——來自The Gerlings的3名車手進入大球體中，電單車在金屬網面上循環行駛，達到每小時40英里的速度；以及（3）GOMONOV飛刀秀——來自白俄羅斯的飛刀手Andrei Homanau和他的助手Viktoriya Shalik，不斷挑戰難度更高的危險動作。世界雜技團從世界各地挑選頂尖雜技人才組成明星級表演陣容，的確令人嘆為觀止。

瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示：「瑞銀非常榮幸能在香港重返亞洲舞台中心之時，將精彩的雜技表演帶到這座城市。作為一家扎根香港的超卓金融機構，瑞銀致力為香港的長遠成功作出貢獻，例如為客戶及香港社區帶來非凡的節慶體驗。我們很榮幸成為持續提升香港作為國際金融中心及『亞洲國際都會』的一分子」。

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