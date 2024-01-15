渣打料國策偏寬鬆 棄強刺激 稱內地GDP增速低於疫前成新常態

明報記者 歐陽偉昉

內地近年積極推動高端製造業、電動車等新經濟，減少過去依賴房地產和基建帶動增長，丁爽指雖然新經濟增長高於平均，在經濟佔比較小，未能完全抵消房地產下跌的影響，如汽車業在2021年在內地經濟佔比為5%，房地產投資雖然最近兩年收縮，但去年仍有9.8%，計及相關零售等間接佔比則有25%至30%。

料今年房產拖累GDP增速減少

去年7月，內地明顯加強對房地產市場政策支持，例如降低按揭利率、要求銀行支持合格房企融資、放鬆一線城市限購等，不過丁爽認為政策目標是防止房市快速下滑而帶來系統性風險，而非人為拉升市場中斷長期的調整。他預期今年房地產投資仍會拖累GDP增速，不過有政策支持加上行業佔經濟比重已下降，對經濟拖累相對去年少。

去年底中央經濟工作會議，延續經濟面對有效需求不足、社會預期偏弱的表述，丁爽在去年6月訪問中指出，需求和投資不足是因為企業欠缺信心。事隔半年，政府對企業更為友善，如與民企和外資建立定期溝通交流機制，亦推出支持消費、房地產政策，丁爽認為政府有振興信心的用意，不過信心不足的問題仍然存在，因此雖然政策已相當寬鬆，但未能完全發揮作用。

要恢復信心，丁爽認為內地支持經濟政策要有持續性，而且非經濟政策也要配合，避免推出限制性措施，與經濟政策互相矛盾。例如上月底網遊新規草稿觸發遊戲股急挫，顯示仍有部門只以自己角度思考問題，與整體推動經濟的大局有矛盾，令市場產生誤解。雖然官方迅速安撫市場，但股價仍未返回之前水平，即使補救也造成一定傷害。

倡加強保護產權 放寬民企外資准入

丁爽認為，內地應重新確立「發財致富」是一種光榮，近年社會對此觀感有所改變，但致富帶來投資企業、聘用工人，其實對社會有不小貢獻。另外內地可進一步放寬民企、外資的市場准入，與國企等公平競爭，並保護產權令民企放心投資。他指中央現時已察覺信心相關的問題，在去年底經濟工作會議，已要求多推出穩定增長、就業和預期政策，少推出收縮性和抑制性政策。