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羅馬綠色金融：赴美上市後 擬擴美中星ESG服務

【明報專訊】羅馬綠色金融（美：ROMA）近日在美國納斯達克上市，成為今年在美國上市的港資第一股。該公司董事陸萱凌接受本報訪問時表示，公司上市後擬進一步在香港大本營之外，在新加坡、美國及內地，擴充可持續管治及ESG（環境、社會責任及管治）相關顧問服務。

成今年首隻美上市港資股

現時羅馬綠色金融主要提供可持續管治與策略、氣候與脫碳、ESG評級分析、企業風險管理及相關人才培訓等服務。是次在美國上市每股發行價4美元，發行逾244.9萬股，集資約980萬美元；另售舊股62.55萬股，股東套現約250萬美元。其上周五股價收報4.03美元。

陸萱凌稱，是次上市獲機構性、長線及對冲基金參與認購，今次爭取到新年後第一股上市，亦具意頭。

陸萱凌指出，他們是於2018年起提供ESG內容披露等相關服務，至今在香港及新加坡分別建立約14至15人及1人的團隊，並各自在兩地累計約200個及20個客戶。近年即使已有大企業自建團隊，但是她說，該等客戶也會尋求外判服務，集團因此可提供服務收取費用。至於未有自身團隊的商戶則可提供顧問服務，甚至向新上市企業提供培訓。有見市場的綠債持續發行，她亦說，他們會尋求開發更多相關諮詢服務。

至於客戶在ESG領域相關的購併方面，陸萱凌指出，暫時發生的情况並不多，反而參與綠色能源發展及分拆上市者則佔多，羅馬綠色金融會加強銷售其服務。儘管近年較多1至2人開業的公司加入競爭，聘請人才較前困難。但是她說：「公司已過了平價戰階段，碰上經濟不好上市公司無疑勒緊褲頭，但是由於集團提供全面性套裝（package）服務，很多客戶用過外間的服務了解到人家逐項計費，最終會返來。」她們日後亦不會只顧替客戶製作ESG報告，亦着手加強銷售工作。

擬在美接觸港企中概股擴業務

由於長遠集團會發展香港之外市場，因此陸萱凌認為有需要到美國納斯達克這個國際舞台上市，幫助日後發展。副董事張丹稱，期望在新加坡招聘人手，同時亦擬開拓眾多在內地發展的跨國公司的分公司相關生意，並計劃在美國接觸在當地上市的香港公司及中概股，擴展業務。