機管局零售債可望財息兼收

明報記者 劉敬華

是次發行的2.5年期機管局零售債券，債券息率為每年4.25厘，每3個月派息一次（表1），雖然目前本港銀行也不乏逾4.5厘的定存優惠，惟定存年期均低於兩年，加上市場普遍預期美國將於今年減息，意味現時投資機管局債券可確保未來兩年半每年收取逾4厘債息。倘若美國的減息幅度較市場預期大，又或減息時間較市場預期為早，更有望推升債價，以政府第二批綠色零售債券（4273）為例，受惠於減息預期，過去1個月債價一度升穿103元。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指出，iBond等債券於二級市場沽出時或需折讓出售，而是次機管局債設提早贖回機制，可讓投資者於發現回報率更吸引的投資機會時全額贖回債券，較具彈性。

美元定存逾4.5厘 可鎖定高息

近年環球債市波幅增加，假若聯儲局減息幅度及減息時間未如市場預期，債價亦涉下跌風險，參考第一批綠債（4252）的表現，上市後債價持續偏軟，上周五收報97.8元。不過，由於本港政府及公營機構發行的債券違約風險甚低，持有至到期，便不用擔心價格風險。

至於認購攻略，中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌建議，流動性較佳的投資者可認購3至5手，較進取的投資者可考慮認購5至10手。耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬預期，是次認購市場反應將非常踴躍，建議投資者認購10手或以上，並以全家總動員方式認購，以增加中獎機會。此外，認購前還可留意各銀行或證券行提供的費用減免及其他優惠（表2），如耀才推出免存入費及提早贖回費等12項全免優惠外，新開戶可獲贈20股盈富（2800）、10股匯控（0005）及兩股曼聯（美：MANU）；又如致富除提供8免優惠外，新客戶即日起透過「致富通」應用程或經「遙距開戶通」開立賬戶，可獲300元超市禮券及價值約300元ETF，先到先得，送完即止。

是次發行的機管局債發行量不及去年的銀債及綠債，投資者獲派手數或低於預期。要鎖定較長期息率，除債券外目前市場上亦不乏逾4.5厘的6或12個月美元定存優惠（表3），以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以3萬美元（約23.4萬港元）或以上新資金，開立12個月美元定存可獲4.8厘特優年利率，即敘做12個月定存可賺1440美元（約1.12萬港元）利息。

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