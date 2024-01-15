moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

許健生：比特幣以太幣減半 牛市來臨？

【明報專訊】筆者留意到過去兩星期有不少關於虛擬貨幣中的「藍籌」──比特幣BTC及以太幣ETH的新聞，一是兩隻虛擬貨幣過去半年從低位升了近60%，二是兩隻虛擬貨幣今年進入減半期，三是美國證券交易委員會（SEC）上周終於批准比特幣ETF。筆者絕不是鼓吹炒賣虛擬貨幣，但香港要發展成為虛擬資產中心，虛擬貨幣是必須的交易工具之一。

上周三，在美國股市收市之後，美國證交會宣布批准比特幣現貨ETF交易，包括貝萊德、方舟和灰度在內11個比特幣ETF申請全部獲通過，一般投資者可以透過美國傳統證券交易所買入該ETF，這也意味着美國證交會接受虛擬貨幣為合法資產之一。比特幣在消息後沒有太大波動，分析專家指出，比特幣價格之前已經反映了包括區塊獎勵減半和現貨ETF可能獲批的正面因素。

香港DeFi和代幣化進展略遲緩

香港證監會去年底發布《有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函》及《有關證監會認可基金投資虛擬資產的通函》，並且對外宣布香港已準備好接受虛擬資產現貨ETF等基金的認可申請。

我們應該密切關注這些技術的發展，以及它們如何與香港特有的市場環境和監管框架相互作用。香港作為一個國際金融中心，對新興科技的採納和整合速度往往比其他地區快，因此在這些變革中掌握先機對於投資者和參與者而言至關重要。此外，了解香港證監會和其他相關監管機構對於虛擬貨幣和DeFi空間的最新態度和政策也是非常必要的。

「比特幣減半」是比特幣協議中一個事件，通常發生在每21萬塊幣被挖出後，這約是每4年一次，在此事件中，礦工獲得的比特幣報酬會減半，這是一種人為的通脹控制方法，用以模仿黃金的稀缺性。比特幣的初始區塊獎勵是50 BTC，自2009年比特幣網絡開始運作以來，這個獎勵已經歷了數次減半。歷史上比特幣減半事件：第一次為2012年11月28日，區塊獎勵從50 BTC減半至25 BTC；第二次為2016年7月9日，區塊獎勵從25 BTC減半至12.5 BTC；第三次減半為2020年5月11日，區塊獎勵從12.5 BTC減半至6.25 BTC。

比特幣每次減半事件都會對市場造成一定的影響，這些影響可以分為短期和長期效果。短期影響方面，比特幣減半事件通常會引起價格顯著波動，因為市場對減半的影響存在不同的預期和猜測。另外，礦工的報酬減少一半，這可能導致邊際成本高的礦工退出市場，從而影響比特幣的算力。

長期影響方面，比特幣供應減少導致價格上漲，理論上，減半會降低新比特幣的供應速度，如果需求保持不變，則可能導致價格上漲。此外，礦工退出後，比特幣網絡會自動調整挖礦難度，以確保區塊生成時間大約為每10分鐘一次。

比特幣價格變動 不能完全歸咎減半

以過去的減半事件為例，每次減半後，比特幣的價格都經歷了顯著的變化。然而，價格變動並不能完全歸咎於減半本身，因為還有許多其他因素在同一時間影響市場，如宏觀經濟情况、法規變化、技術創新等。2012年第一次減半後，比特幣價格在隨後幾個月內上升；2016年第二次減半後，比特幣價格經歷了短期的波動，但在隨後的一年半內呈現出長期上升趨勢；2020年第三次減半前後，比特幣價格也有所上升，但同時伴隨着高波動性。

至於投資機遇，由於減半事件被一些人視為牛市前奏，因此，在減半之前，投資者可能會增持比特幣，期望在減半後價格上漲。此外，對於那些相信減半會長期推動價格上漲的投資者來說，減半事件可以是一個長期持有比特幣的契機。而且減半可能會促使礦業公司投資於更高效的挖礦技術，以降低運營成本，這也可能帶動相關技術的進步。

比特幣減半是一種減少新比特幣供應的機制，旨在創造稀缺性並模仿黃金等有形資源的經濟模型。歷史數據顯示，減半通常會在短期內引起價格波動，在長期內可能會對價格產生上行壓力。不過，市場的反應也會受到其他因素的影響，因此投資者和市場參與者應進行仔細的分析並考慮多種可能性。

請注意，以上分析僅基於過去的事件和趨勢，未來的市場行為可能會因多種因素而有所不同。重要的是要記住，所有的投資都伴隨着風險，包括價格波動和潛在的資本損失。因此，在做出任何投資決策之前，建議進行全面的研究和風險評估。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]