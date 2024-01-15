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溫傑：嘉耀進軍新業務 盈利趨多元化

【明報專訊】雖然港股表現繼續令人失望，但我們的研究團隊沒有放慢工作步伐，持續與上市公司會面及溝通，以跟進及發掘好公司。今個星期介紹的股份是嘉耀控股（1626），成立於1992年，在傳統煙草行業已深耕近30年，主力從事紙質捲煙包裝，並於2014年在港上市。在2021年，公司通過投資併購幾家知名電子煙企業，從而進軍新型煙草行業。簡言之，公司現時致力於提供優質煙草包裝產品及新型煙草產品。

相對於傳統煙草市場，近年新型煙草市場規模增長迅速，主要有兩大因素：更多的消費者希望通過其他方式滿足對尼古丁的需求，以及有研究指電子煙為有效的輔助戒煙工具，或起到減害作用。除過去增長快速外，投資者認為相關市場仍具發展空間。

事實上，根據2022年初艾媒諮詢的資料顯示，電子煙滲透率排在首名的是美國，滲透率為38%，第二名是日本，其滲透率為30.3%，其他國家比率相對偏低，顯示電子煙海外市場具擴容潛力。

上述資料顯示電子煙未來的發展空間，以下我們會分享嘉耀的優勢。根據資料，中國生產全球約95%以上的電子煙，其中70%來自於深圳寶安，當地擁有全世界最齊全的新型煙草配套產業鏈。公司在寶安擁有超過10家新型煙草子公司，涵蓋了電池、棉芯、方案板、煙具製造、煙油等電子煙全產業鏈。

以旗下煙油公司為例，其生產經營場地佔地面積達3000平方米，生產車間及倉庫共計3 層，產能可達每月800噸。現時公司電子煙產品的銷售版圖已覆蓋多個國家及地區，當中，美國、歐洲、加拿大及歐洲均為其主要市場，產品最遠覆蓋至南非。早前公司更推出了新產品XTRE10000，具備1萬次抽吸的使用壽命，市場反應甚為理想。

業績方面，公司一方面深耕傳統煙草業務，進軍新型煙草亦已經取得突破。雖然全球深受疫情影響，令公司2019年及2020年利潤表現不及預期。伴隨着經濟發展復蘇，公司的盈利能力已逐步回升，並在2023年取得優異表現。

至於大家較關心的新型煙草業務，去年公司加大投入自有品牌產品的生產及開發，推動上半年毛利按年增長182.4%至接近1.2億元人民幣，新型煙草業務板塊已成為整體業績的重要增長動力。

如果大家看好全球電子煙的未來發展，值得持續關注嘉耀控股。除上文提到的因素之外，大家亦要跟進各地對電子煙的法規有否變化，分析其對公司業務的影響。上文主力分享公司的最新發展，市場或對電子煙有不同觀點。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]