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袁國守：減息預期降溫 美股先行整固

【明報專訊】踏入2024年以來的9個交易日，港股只彈過1天，其餘8日全跌，為過去廿多年來最差的新年開局；全星期計，恒指上周插290點或1.8%，周五收報16,244點，先看能否守住去年12月11日低位15,972點。

儘管大市不濟，但有股評人認為，港股已全面「A股化」，現時不用太理會恒指變化，而是從不同板塊或個股尋找機會，簡言之「炒股不炒市」。當然，說得是「炒」，必須快出快入，如上周醫藥股一度走高，惟向上動力無以為繼，故當前應對港股的策略是嚴守止賺止蝕，若有幸「貼中」，一彈即沽貨獲利。曾淵滄教授認為，其中最值得「博一博」的板塊是航運股，原因之一是派高息，且紅海危機升級，或令航運股再有炒作，不妨參考他今期專欄的分析。

由於英美採取聯合行動空襲也門武裝組織胡塞武裝，刺激油價大漲，加上美國上月通脹高於預期，資源股包括黃金值得吼實。不過，通脹回升，市場減息預期「降溫」，且美股業績期已展開，市場氣氛轉趨觀望，料美股月內先在高位整固，標普500指數於4700點應有支持。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]