陳永傑：今年減息多少 各有看法

美國避過經濟硬着陸，但難逃經濟放緩，否則向來鷹派的鮑威爾也不會改口風轉鴿，筆者看法是空穴來風未必無因，內裏應有文章。

高盛預計，聯儲局將在今年3、4及5月會議上各減息0.25厘，再每季減息一次，到年底時聯邦基金利率目標範圍由目前5.25厘至5.5厘，降至4厘至4.25厘。高盛將今年標準普爾500指數預測上調至5100點，指出利率下調將令標指新一年遠期市盈率從現時19.2倍升至19.9倍。

美國銀行修訂對聯儲局今年利率預測，最新估計全年合共減息4次，每次0.25厘，減幅累計1厘，原先估計為減息3次合共減0.75厘。以Michael Gapen為首的美銀經濟師團隊最新估計，聯儲局將於3月起開始減息，其後在6、9及12月各減息一次，每次減息0.25厘。美銀向上修訂美國新一年經濟增長預測由0.6%，調整為1.2%，主要反映消費開支增長強勁。Gapen指出，最近公布的美國經濟數據反映經濟增長溫和，聯儲局去通脹化進度良好，局方最新一份議息聲明也提供引證。

筆者從美元利率期貨數據發現，減息幅度比投資銀行更大，會跌穿4厘，到底誰準誰正確，需要時間證明，毋須爭論。疫情和加息皆令全球樓股大跌，未來減息，全球樓股回升也合情合理。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]