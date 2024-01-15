布少明：樓市減辣效果漸發酵

綜合稅務局資料，2023年3項住宅辣稅個案（包括新住宅印花稅、SSD及BSD）合共錄2811宗，按年跌約5.4%；涉及稅款約59.9億元。不過，去年11月新住宅印花稅個案已按月回升超過1.9倍，12月更升至311宗，按月續升約38.8%，並創兩年新高。樂觀估計2024年新住宅印花稅個案有望按年回升。

另外，美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，顯示去年第4季已知的內部轉讓住宅註冊個案錄973宗，按季減少17.7%。

相信因去年10月底《施政報告》落實「減辣」，當中新住宅印花稅減半，即業主購入多一個單位的成本減少，或令內部轉讓的「甩名」個案減少，導致內部轉讓個案按季跌幅顯著。由此亦不難看到，「減辣」正為樓市帶來轉變。

展望今年首季，美國減息的呼聲愈來愈高，相信籠罩本港經濟多時的「高息壓力」將慢慢消散。筆者相信，樓市最快在春節前爆發「小陽春」，無論新盤或二手成交都有望加快。事實上，近日已見「聰明錢」入市迹象。「美聯信心指數」最新報58.7點，按周升1.4%。市場信心上升，除了因美國今年減息預期升溫，增強業主信心外，亦因為客戶陸續入市，令減價筍盤加快消化引致。只要外圍經濟環境保持穩定，相信首季樓市表現將遠優於去年第4季。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]