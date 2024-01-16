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人行投放近萬億MLF 減息預期落空 本月淨放水2160億 分析料慎選減息時機

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行昨日進行本月的中期借貸便利（MLF）投放，利率維持在2.5厘，意味在22日公布的貸款市場報價利率（LPR），很大機會連續5個月不變。最近兩周公布的去年12月貸款增長、採購經理指數（PMI）等數據差過預期，市場原預期人行最快在1月減息，分析認為人行本月按兵不動，是為維護銀行淨息差、保持人民幣匯率穩定，而且上季經濟增速不低，當局需審慎選擇降息時機。

明報記者 歐陽偉昉

雖然利率沒有下調，不過本月MLF投放量為9950億元（人民幣，下同），扣除本月到期MLF後的淨投放額為2160億元，去年9月以來累計2.1萬億元，人行同日淨投放逆回購30億元。本月不降MLF利率公布後，一度提振離岸人民幣升至7.176，惟之後受美元回穩收窄升幅，截至晚上8時半報7.1874，上升0.2點子（1元等於100點子），在岸價跌0.5點子至7.172。

匯豐：不減息保人幣穩定

匯豐亞洲外匯分析主管周淑芬認為，人行本月沒有下調利率，是因為當局仍相當重視人民幣匯率穩定，雖然最近數月外資流出內地市場已經緩解，不過今年難有足夠資金流入，例如流入至內地股市帶動匯率走強，該行預期今年底人民幣升至7.1，與現時水平相若。她預期在美國6月開始減息後，人行才會跟進減息，當內地財政刺激帶起市場信心後，屆時減息會更為有效。匯豐料人行將在第三四季各減息0.1厘，至明年底保持不變。

銀行淨息差偏低待解決

華泰證券則認為，考慮通脹後的實際利率偏高，內地仍處減息周期，但銀行淨息差偏低問題有待解決，去年第4季經濟增速不低，市場預期、財政和房產政策力度較去年8月減息時改善，需更審慎地選擇減息時間，否則不利管理市場預期和維護貨幣政策空間，加以匯率、防止資金空轉的因素，人行減息時間和方式有較大不確定性。

降準方面，華泰指過去兩個月MLF和抵押補充貸款（PSL）淨投放，對降準有補充作用，而今年首季「開門紅」貸款預計有限，雖然人行會如往年在首季降準，但現時沒有逼切性，料較大機會在3月實行。

瑞銀料續減息降準

去年12月貸款數據差過預期，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，除2022年政府鼓勵銀行貸款令基數較高，亦表明企業信貸需求仍較疲乏，不過今年房地產貸款和經濟增長動力回穩，信貸仍會有穩定增長。為配合今年政府債券大規模發行、緩解通縮壓力和支撐經濟增長，她預期人行會進一步放鬆貨幣政策，全年減息0.1至0.2厘、降準0.25至0.5個百分點，並結合使用其他流動性工具，特別是PSL投放資金。