moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯豐料中國GDP升4.9% 內房財策寬鬆空間大

標籤：經濟

【明報專訊】匯豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）預期，今年中國內地GDP增長，將由去年的5.2%降至4.9%，屬於不錯的增長速度，預期內地在財政政策和房地產有相當大的寬鬆，人行有工具支持增長，不過今年房地產市場仍有阻力，需要更多刺激政策幫助。匯豐亦預期，內地、歐美、日本、印度等經濟體今年增速均放緩，全球經濟增長由去年的2.7%降至2.4%，惟東盟則有望加快增長至4.7%。

匯豐預期今年聯儲局自6月起減息，全年減息0.75厘，較利率期貨市場預期的1.5厘少，惟美債息在年底可返回3厘水平。該行預期，港元拆息在今年底見4厘水平，范力民指美息仍高企、外貿和內地經濟增長並非太強，今年香港經濟穩定增長但不算強勁，估計2023年GDP在疫後反彈3.3%後，預期今年增長為2.8%。

LGT皇家銀行：A股估值近長期低位

私人銀行LGT皇家銀行（亞洲）首席投資策略師Stefan Hofer則預期，今年內地經濟會有約5%的溫和增長，房地產市場或持續走弱至2025年。美國經濟雖然在上半年增長放緩，但可以實現軟着陸，成功避免經濟衰退，全年GDP增長有2%，而通脹在第3季或之前回復至2%的目標水平，歐洲經濟則料受惠利率下降，今年將出現溫和的周期性反彈。

在此情况下，LGT預期聯儲局或在今年中開始減息，今年上半年美元債息仍處高水平，投資者會較偏好債券，不過隨着美國在夏季減息後，國際資金將流回股市。中國股票估值接近長期低位，投資者憧憬會有實質刺激措施而準備重新入市，不過LGT認為有新發展出現前，中國股市或會落後於其他亞洲市場。