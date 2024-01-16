匯豐料中國GDP升4.9% 內房財策寬鬆空間大

匯豐預期今年聯儲局自6月起減息，全年減息0.75厘，較利率期貨市場預期的1.5厘少，惟美債息在年底可返回3厘水平。該行預期，港元拆息在今年底見4厘水平，范力民指美息仍高企、外貿和內地經濟增長並非太強，今年香港經濟穩定增長但不算強勁，估計2023年GDP在疫後反彈3.3%後，預期今年增長為2.8%。

LGT皇家銀行：A股估值近長期低位

私人銀行LGT皇家銀行（亞洲）首席投資策略師Stefan Hofer則預期，今年內地經濟會有約5%的溫和增長，房地產市場或持續走弱至2025年。美國經濟雖然在上半年增長放緩，但可以實現軟着陸，成功避免經濟衰退，全年GDP增長有2%，而通脹在第3季或之前回復至2%的目標水平，歐洲經濟則料受惠利率下降，今年將出現溫和的周期性反彈。

在此情况下，LGT預期聯儲局或在今年中開始減息，今年上半年美元債息仍處高水平，投資者會較偏好債券，不過隨着美國在夏季減息後，國際資金將流回股市。中國股票估值接近長期低位，投資者憧憬會有實質刺激措施而準備重新入市，不過LGT認為有新發展出現前，中國股市或會落後於其他亞洲市場。