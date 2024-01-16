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港股連跌兩日 科指挫1.9%逾一年新低

標籤：經濟

【明報專訊】港股連跌兩周累瀉逾800點後，昨日表現反覆，先跌轉穩再向下，收市微跌28點，報16,216點，連跌兩日。新能源車股及百度（9888）拖累大市，科指曾跌逾2%，收市跌1.9%續見逾一年低。大市交投淡靜，成交僅710億元。分析指出，港股悶局，惟其他區內市場近期卻不斷破位，資金續流向其他市場。不過，匯豐就看好恒指在年底回升至19,300點，國指升至7160點。

匯豐料年底回升至19300點

匯豐證券策略亞太區主管林傳英看好恒指在年底回升至19,300點，國指升至7160點，認為美國債息下降，為亞洲股市帶來支持，預期在正常情况在港上市中資股會表現好，企業盈利今年有15%潛在增長空間，整體相當吸引。

他補充說，中國股票上升也需要氣氛改善配合，屆時中國股票可輕鬆上升三成至四成，目前相信中國股票上升空間多於下跌。不過他亦提及外資特別是美國退休基金調整組合結構，降低中國股票比重，導致兩次資金流出，現時中國股票在組合權重已經減少一半甚至降至零，不過美國退休基金結構調整接近結束。

北水淨買42億 連續兩日流入

恒指昨高開13點，人行1月份中期借貸便利（MLF）利率出乎預期維持不變，大市隨即向下，最多跌140點，之後曾止跌回升，最多升90點，及後又再度回落，收報16,216點，跌28點。科指跑輸大市，最多曾跌2.6%，收市仍挫1.9%，是2022年11月10日後收市新低。港股通下的北水淨流入42.3億元，為連續第2日流入。

電動車股沽壓大，小鵬（9868）被花旗降目標價，全日跌9.2%；理想汽車（2015）上周五宣布全系減價，股價再挫4.2%，見7個月低；比亞迪（1211）跌2%。據報百度內地團隊以商業人工智能（AI）模型作軍事研究，引發對美國制裁擔憂，曾失百元「紅底」關，收市跌11.5%，報100.5元，為表現最差藍籌，並見逾13個月新低。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，大市成交淡靜，港股呈悶局，惟其他區內市場，如日本、印度等，近期又不斷破位，資金續流向其他市場。港股目前維持上落市格局，雖守住16,000點，但又未能突破16,500點，主要缺乏新消息，認為若後市下試去年12月的低位15,972點後反彈，反而對後市有利。她又指出，內地本周公布GDP，但始終外圍環境複雜，內地就算有政策出台，料暫時作用有限，市場偏向審慎。