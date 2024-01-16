moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

理想汽車減價迎戰 L7首跌穿30萬 市場憂蠶食盈利 新能源車股價齊挫

【明報專訊】繼上周特斯拉（Tesla）（美：TSLA）於內地下調Model 3 和Model Y定價後，據內媒報道，理想汽車（2015）旗下L7、L8、L9全系推出年初優惠活動，降價範圍在3.5萬至3.8萬元（人民幣，下同），當中L7起售價首次下探至30萬元內， 市場繼續憂慮內地新能源車減價戰將蠶食車股盈利，昨新能源車股普遍下跌，小鵬汽車（9868）收報跌近一成、理想跌4%、蔚來（9866）跌3%。

明報記者 黃志偉

按車型減價3.5萬至3.8萬人幣

理想於官方微博稱：「春節將至，我們推出了2023年車型的購車優惠。」據內媒報道理想L7、L8、L9全系推出年初優惠活動，並引述理想門市透露，此次根據不同車型版本，降價範圍在3.5萬至3.8萬元。當中理想L7起價降到28.69萬元，首次跌穿30萬元。

該報道指出，針對上海地區，理想還有1萬元「滬牌」補貼，優惠截至1月底。理想表示，關於2023年車型購車優惠，一方面是為了應對三家豪華品牌持續加劇的價格競爭，即平治（Mercedes-Benz）、寶馬和奧迪（Audi）；另一方面是透過限時新春優惠政策，提前開始產品更新過渡。

大和：Tesla減價造成負面影響

大和發表報告稱，Tesla的Model 3及Model Y部分版本減價2%至6%，據該行市場調查，相信Tesla要求上游零部件供應商降價最多一成，並認為Tesla的減價行動對中國汽車行業整體氣氛造成負面影響。摩根大通日前發表報告指內地汽車行業價格戰在12月進一步升級，市場平均折扣率在過去1年從11.5%急升至16.8%。該行認為，由高折扣率支撐的銷售於今年可能放緩，甚至最大風險是今年中國內地銷量或零增長，故關注競爭環境進一步惡化的情况。

至於花旗日前亦發表報告，調低小鵬目標價由41元至39.6元，維持沽售評級。該行稱內地純電動車市場今年進入供應過剩，多達240個車款，按年增18.8%，但銷量可能只增16%，當中又以小鵬的主線產品、即售價介乎20萬至30萬元車款競爭最激烈，故調低小鵬今明兩年銷售預測約3.8%至25萬及32.5萬輛。