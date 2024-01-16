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高盛維持台股「中性」看法

【明報專訊】台灣周末大選結果由民進黨賴清德勝選，但其所屬民進黨未能取得立法院多數席位，高盛預期，今次結果不至對台灣經濟及兩岸政策產生重大改變，並對新台幣及維持台股在亞洲投資組合「中性」的看法。另外，匯豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民指出，大選結果未有如市場預期般具破壞性。

高盛稱，在台灣的選舉結果中，賴清德雖然勝選，令民進黨連續三屆執政；不過，民進黨在立法院只取得51席，並自2012年以來首次失去多數黨席位，這為台灣自2004年以來民進黨首度領導分裂的政府。

指選舉結果影響經濟有限

高盛預期，在賴清德治下，台灣的經濟及兩岸政策不會有重大改變。就算兩岸的地緣政治緊張情况可能保持升溫，但是基於兩岸的商貿活動，尤其在科技主導的兩岸貿易在全球趨向追求韌性及供應鏈分散下，處於低水平，料今次選舉結果影響當地經濟有限。其對新台幣及台股在其亞洲股票策略分配中，會同時維持「中性」的看法。

匯豐料美總統選舉影響新興市場

至於匯豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民表示，今次台灣選舉結果非如當初市場預期般具破壞性。這反而有助導向更現實、甚至結果會更好。

他又認為，若論到地緣政治風險，最大風險反而是來自美國總統選舉，料影響所及，並非限於美國本土，而是覆蓋新興市場。