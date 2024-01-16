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完美醫療新品牌「悟空spa」連開3店

標籤：經濟

【明報專訊】完美醫療（1830）與日本連鎖品牌Goku Spa在港合作推出最新睡眠治療品牌「悟空spa」昨日（15日）同時於旺角朗豪坊、元朗開心廣場、沙田連城廣場開3間分店。完美醫療投資者關係總監郭彥勤表示，悟空Spa以合資模式營運，集團持有51%股權，計劃未來3年在香港與大灣區開設100間分店，每間分店預計2000至3000方呎。分店的投資主要為員工培訓及裝修，為輕資產，笑言無資金壓力。

擬3年港與大灣區開百店

完美醫療執董及首席財務官蘇顯龍稱，集團在港現有逾30間分店，內地與澳門有22間分店。未來在港會着重擴展「社區店」，因觀察到疫情後客戶傾向在家周圍接受服務。現已在港開設7至8間社區分店，包括荃灣、太古及將軍澳等；而內地市場會主要發展大灣區及上海市場。

蘇顯龍稱，集團目前超七成收入來自本港，2023/24財年上半年集團本港收入已超過疫情前（2019/20財年同期）收入的7.2%。他續稱，截至2023年9月底止，集團收入81%來自醫療美容，19%來自非醫療美容；現時集團客戶每年人均消費2.8萬元。至於會否加價，他表示，會在農曆新年後再審視收費水平，以目前生意來看，有加價空間。

至於北上消費潮，郭彥勤稱未影響香港生意，集團主打高端消費，可反向吸引內地客戶來港接受服務。

今次新推的悟空spa主要賣點是由日本創辦人金田淳美獨創「21個手部技術」，據稱此按摩手法能促進多巴胺分泌，引發客戶睡意。金田淳美稱，取名悟空spa是希望每名來訪者都能在服務結束後感受到孫悟空從「緊箍咒」中解放後的心情。