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松下工業造假 52產品涉違規

【明報專訊】日本製造業知名品牌松下集團的子公司松下工業（Panasonic Industry）承認 ，為產品申請品質認證時，存在數據造假等違規行為，部分欺詐行為可追溯至1980年代。據該公司公布，違規產品的種類多達52項，涉及松下工業位於日本本土、泰國、中國內地和台灣的7家工廠，日本國內外逾400家公司均有銷售相關產品。

欺詐行為追溯至1980年代

松下工業員工去年11月在定期品質控制檢查其間，發現該公司為確保產品符合阻燃性的要求而偽造數據。松下工業稱，為獲得相關認證，對用於汽車、家電等產品的電子零件材料，在阻燃性等方面進行了數據造假。

此外，該公司還長期生產，並銷售與獲得認證的材料成分不同的產品，此做法同樣違規。

沒現故障 不會停出貨

松下工業將成立外部調查委員會，以查明事件起因。松下旗下各公司也會對產品是否存在相同問題進行調查。

不過由於相關產品還沒有發現故障，松下工業目前不會停止出貨，也不會進行召回，若客戶企業提出要求，將提供替代產品。豐田旗下全資子公司大發工業（Daihatsu）此前亦傳出數據造假。

外部專家調查組上月證實，大發有多達64款汽車及3款引擎涉及「廣泛的測試造假」，大發目前產品線中，幾乎所有車型都可能受到影響，最早違規行為可追溯至34年前。

（綜合報道）

[國際金融]