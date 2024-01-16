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陳錦興：貨幣環境趨寬鬆 中信証券展韌性

【明報專訊】投資情緒偏冷，恒指開局表現續落後。昨日人行公布，中期借貸便利（MLF）1月份維持2.5厘不變，連續4個月維持於現水平，原先市場憧憬下調10個基點。看來，雖然內地現通縮壓力，但人行對整體內地經濟狀况並不過於憂慮。本周三將公布2023年經濟增長，預期略高於中央所定的目標，料達5.2%。估計恒指仍處低位整固格局，板塊分化趨明顯。

除了內地電力、電訊及本地公用類股份，近期跑贏的還有內地公路股，這板塊近乎被遺忘，不過其盈利、現金流穩定性及平均近7厘息率正重新受到投資者的重視。至於個股方面，海信家電（0921）、重汽（3808）及中信証券（6030）最近都有逆市表現。

當中，中信証券是值得關注，A股當前成交低迷，而內地券商板塊整體都是反覆向下居多，唯獨是中信証券股價相對強韌，約處於去年13.5至19元的中軸水平整固，年初至今仍微升3%。消息面上，其大股東中信金控於過去4個月內，在市場增持中信証券1.5億股H股，約已發行股本約1%。

去年中央經濟工作會議公布中，活躍資本市場是重點之一，而近期則進一步強調金融業朝向高質量的方向發展，建立一家具規模、具資本實力及業務佈局均衡的超大型証券企業，是有現實需要。而作為部頭券商的中信証券，預期將在行業重組中受惠。

此外，今年宏觀經濟環看來會持續趨於寬鬆，一方面美國啟動減息機會大；其次，為穩住今年經濟增長動能，預期人行將更積極運用貨幣政策工具，向市場注入更多流動性，減息降準只是時間問題，中信証券料是主要受惠者。

英皇資本財富管理方案研究總監

[陳錦興 興之所選]