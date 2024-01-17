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恒指失守萬六關 見14月新低 預測市盈率8.23倍 估值至少10年低

【明報專訊】港股今年以來表現一蹶不振，恒指昨日更失守16,000點關，收市跌350點至15,865點，見14個月新低。雖然恒指較2022年10月低位仍高出逾千點，不過彭博數據顯示，預測市盈率已跌近8.23倍，低於2022年10月低位時的8.27倍，為最少10年來低位（見圖）。分析認為，即使現時估值以歷史水平量度已極低，但基本因素未有改變，即時反彈亦力度有限。

明報記者 蕭嘉聰

國指昨日跌103點或1.9%，報5343點；恒生科技指數收報3325點，跌2.29%，大市成交844億元，較上日增加近19%。北水繼續趁跌市撈底，昨淨流入29.45億元，累計已是第3日流入；南水就連續3日錄得淨流出，合計淨流出41.33億元人民幣，3日以來已淨流出75.2億元人民幣。

A股收市倒升 傳有窗口指導

重磅科網股沽壓沉重，騰訊（0700）收市跌2.4%至282.4元；京東（9618）及阿里（9988）分別跌3.4%及2.3%；其他大藍籌亦追跌，友邦（1299）、匯控（0005）、港交所（0388）齊瀉近3%至4%。

港股A股新年開局同弱，惟A股三大指數昨全線低開高收，上證指數收報2893點，升0.3%；深證成分指數及創業板指數亦分別升0.3%及0.4%。英國《金融時報》就引述3名金融機構交易員指出，中國當局在A股今年累跌約4%後，重新窗口指導部分大型機構投資者，避免在某些日子淨賣出A股；中證監、上交所和深交所均沒有回應查詢。

摩根資產貝萊德：看見反彈潛力

報道指出，當局去年10月曾向部分投資者私下指示避免在指定日子淨賣出A股，並將去年最後一周A股反彈3%的表現歸功於窗口指導。但今年1月初不少小型互惠基金面臨更大贖回壓力，當局不得不允許淨賣出。報道亦引述受窗口指導的券商董事稱，指令只是延遲沽壓，不代表可永遠推遲，市場情緒最終決定市場走勢。

儘管投資情緒低迷，惟彭博社報道指出，A股持續錄得大跌幅，即使部分持懷疑態度的投資者，亦開始為A股短線反彈作準備。此外，隨着估值變得具有吸引力，摩根資產管理和貝萊德均稱看見反彈潛力，前者預期只要企業盈利周期好轉，股市將會迎來反彈，相關觀點反映環球投資者對投資A股的策略改變。根據大摩資金流報告，截至今年1月10日當周，中國股票市場錄得12.3億美元淨流入，淨買盤主要來自本地及離岸中國基金，不過主動型歐美基金仍見淨沽出。

中投：藉三大平台穩定市場

中投公司周一在有關2024年經營管理工作會議的聲明中表示，將推動旗下中央匯金公司「三大平台」建設，以發揮風險防範和市場穩定平台作用，進一步強化國有金融資本。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股已累積不小跌幅，相信會出現一定反彈，不過跌幅主要來自科網股，短期內未必有利好消息出台，或難以扭轉恒指頹勢。