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中移第2日回購 股價逆市升

標籤：中移動

【明報專訊】中國移動（0941）周一斥資4836萬元回購73.8萬股H股，為近兩年來首度回購股份，各大行對此普遍表示歡迎。中移動股價昨日最高升至66.5元，創1個月高，收報66.15元，升0.6％，成交額為11.77億元，並為昨日大跌市中少數逆市做好的藍籌股。中移動昨收市後披露周二連續第2日回購，買入股數減至18萬股。券商紛紛發表報告，指中移動股份回購釋出利好信號。

大行紛唱好 瑞銀看89元

富瑞發表報告表示，中移動2022年A股上市後，當時累計斥資約8.6億元回購，隨着股價重上60元後便停止，認為中移動最新股價觸及64元仍入市回購，將是非常好的信號。該行續稱，中證監早前鼓勵上市公司積極增加派息率和實施回購，相信三大中資電訊商作為領先的國企，將要樹立好榜樣。

瑞銀表示，中移動時隔兩年再回購的舉動為市場帶來正面信息，預期下個催化劑將是集團的派息率指引。該行表示，考慮到中移動的資本開支下跌潛力、現金或自由現金流充裕，以及對股東回報的承諾，故認為股價有上行空間，給予目標價89元，評級為「買入」，並重申為行業首選。

另外，摩根士丹利發表報告指出，中移動再度回購對市場有驚喜，同時公司授權回購範疇可最多10%或20.5億H股。據聯交所要求，最大回購股份比例可達到5.38%，相信公司所回購股份將被註銷。該行維持中移動評級「增持」，目標價75元。