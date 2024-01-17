moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新加坡銀行：今年中資股每股盈利料增7%至8%

【明報專訊】新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，對於今年中國企業每股盈利增長較為保守，料將介乎7%至8%，相對於市場普遍預測的14%為低，同時預測中國經濟復蘇緩慢，料中國GDP增長將由去年的5.4%，放緩至今年的5%。霍慧敏預期，中國今年將維持寬鬆的貨幣政策，但不認為會出現「大水猛灌」的刺激措施，財政政策會更具針對式。

今年恒指目標18700

新加坡銀行給予今年內地及本港股票市場「中性」配置，因為中國企業盈利下降，加上恒指成分股大部分為中國企業，預料今年恒指市盈率或降至以往的7.5至8倍低位。該行定立今年恒指的目標價為18,700點，最熊或見15,800點。另外，因應基本面、資產質素欠佳及淨息差收窄等因素，給予內銀「低配」評級。

新加坡銀行香港分行首席投資辦公室主管鄧永健表示，該行基於美國通脹情况做了不同的情景分析，其中有50%的機會率其通脹率達至3%以下，預料屆時美國聯儲局將於今年6月、9月及12月每次減0.25厘，合共減息0.75厘。鄧亦預期，美國國債10年期孳息率，預料於年底降至3.25厘；美國GDP增長則由去年2.4%，回落至今年的0.9%；而該行推測的另一個情境為，美國通脹率有20%機會率處於3%以上，在這情况下聯儲局不會減息。