新加坡銀行：今年中資股每股盈利料增7%至8%

今年恒指目標18700

新加坡銀行給予今年內地及本港股票市場「中性」配置，因為中國企業盈利下降，加上恒指成分股大部分為中國企業，預料今年恒指市盈率或降至以往的7.5至8倍低位。該行定立今年恒指的目標價為18,700點，最熊或見15,800點。另外，因應基本面、資產質素欠佳及淨息差收窄等因素，給予內銀「低配」評級。

新加坡銀行香港分行首席投資辦公室主管鄧永健表示，該行基於美國通脹情况做了不同的情景分析，其中有50%的機會率其通脹率達至3%以下，預料屆時美國聯儲局將於今年6月、9月及12月每次減0.25厘，合共減息0.75厘。鄧亦預期，美國國債10年期孳息率，預料於年底降至3.25厘；美國GDP增長則由去年2.4%，回落至今年的0.9%；而該行推測的另一個情境為，美國通脹率有20%機會率處於3%以上，在這情况下聯儲局不會減息。