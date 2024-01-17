Argyle籲招商局中國基金賣股套現 市值大幅折讓 增派息回饋股東

明報記者 陳偉燊

該基金昨日收報7.53元，跌0.27%，累計一年股價跌16.43%，市值只餘11.47億元。這比其截至去年底53.68億元的資產值大折讓達78.64%。單計持有的招行5250萬股A股，昨天市值已達16.74億港元，遠超該基金市值45.95%。陳健指出：「留意到基金的股價與資產淨值折讓愈來愈大，過去一年多，我們不單持續增持基金，並與投資經理多次會面交流。」他說，ASM還會繼續增持該基金，並建議該公司的投資基金經理在招商局中國投資管理於今年底任期屆滿前，沽出所持的招行A股，並把握市場對人工智能股追捧，同時沽售科大訊飛A股套現，釋放價值。

股本回報料達每股11.2元

據ASM估計，若落實沽售相關股份，料股本回報高達每股11.2元，基金餘下資產淨值尚有3.41億美元。他們亦建議將基金投資經理每年過千萬美元的管理費降低，若相關建議獲接納，他們不單願意支持同一投資經理留任，並建議將套現所得一成，派回給基金經理以彌補將來在管理費上的損失。

兩股東可影響投資經理去留

據了解有關基金的消息人士指出，由於持股27.59%的招商局集團及2%的諸立力，有份參與組成投資經理公司，因此按例在重新委任投資經理的動議上須放棄投票，故持股15.89%的Lazard Asset Management及ASM的投票意向，足以左右投資經理的去留。現時距離年底尚餘11個月供基金一方考慮，所以他說：「暫時未有激烈行動。」

分析：賺回報 持股毋須清倉

獨立股評人謝明光表示，若然該基金大手沽出招行A股及科大訊飛，恐日後無甚作為，加上科大訊飛所屬的人工智能行業吃香，因此即使投資者要賺取回報，亦不用將所有持股清倉，可以和基金協商。