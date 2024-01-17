90年代初發起上市 創始股東「粒粒皆星」

該基金的投資經理招商局中國投資管理，更獲資本市場名人第一東方董事長諸立力坐陣；其創始股東包括瑞信、中國銀行、港府土地基金、淡馬錫、山一國際、日本大島造船及航運鉅子萬邦航運董事長曹文錦，可謂「粒粒皆星」。

股東陣容龐大，基金的投資早年亦見成績，並且已經完成了投資組合的更新換代。該基金除了在招商銀行（3968）上市前已經持股之外，亦曾經參與過投資興業銀行（滬：601166）、招商證券（6099）、深圳文錦廣場，並先後退出後三者的投資。

金融行業投資曾高達95%

及至2007年度，其在金融行業的投資佔比，最高峰時曾經增至94.82%，之後才逐步分散投資。近年該基金逐步參與科技及人工智能領域、文化傳媒、醫療等領域投資。但是由於一直持有招行股份作為核心，因此金融領域的投資，佔比保持在五成以上。

原先知名股東先後退場

該基金上市30年，其原先的知名股東先後退場，現時除了招商局集團保留主要股東地位之外，尚有其他基金股東如Lazard Asset Management及Argyle Street Management等參與投資。隨着招商局逐步將手上公司先後安排上市，因此較少獲投資者注意。