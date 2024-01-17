HashKey投前估值逾12億美元 晉身獨角獸

集團表示，本輪融資獲現有股東積極認購與支持之外，新增投資者包括大型機構投資者，領先Web3機構及戰略合作伙伴。

完成近1億美元A輪融資

HashKey表示，本輪融資資金將用於深化HashKey在虛擬資產行業的全生態佈局，加快香港持牌業務產品多元化建設，推進全球範圍內合規創新發展。該公司旗下HashKey Exchange目前透過持牌交易所應用程式，為客戶提供一站式虛擬資產交易服務，推出4個月註冊用戶已突破15.5萬人，近30日日均交易量達6.3億美元，並與超過10間券商和6家香港上市公司達成合作。

HashKey核心業務並包括專注於虛擬資產和區塊鏈行業資產管理公司HashKey Capital、區塊鏈質押服務商HashKey Cloud、代幣化服務機構HashKey Tokenisation等。

OKX中東獲迪拜頒發許可證

另一虛擬資產交易所OKX宣布，OKX中東已正式獲迪拜虛擬資產監管局（VARA）頒發的虛擬資產服務提供商（VASP）許可證。待OKX中東滿足VARA規定的所有剩餘條件和特定本地化要求後，許可證將正式生效。OKX中東牌照生效後，將可擴展其一系列經批准的受監管虛擬資產活動，並通過OKX應用程式和交易平台官網，向機構和合格零售客戶提供現貨交易服務。

OKX表示，將致力維護穩健的投資者和市場保障原則，用戶通過受迪拜VARA監管的OKX中東平台上交易，將享受到更高水平的保障。