廣青總：66%受訪港青願赴大灣區發展

香港受訪青年中，有最多47%的人認為內地9個城市比香港更有發展前景，比起2021年上升17個百分點；認為香港更有發展前景的亦有34%，認為兩個地方發展前景相若則最少，為19%。至於有升學或進修計劃的香港受訪者中，七成以上有意願赴內地升學或進修；而已在廣東讀書的香港青年，則有42%表示有意在5年內回流香港發展，反映港人在兩地雙向流動的潛力。

郭基煇倡DSE國際化

廣青總又指出，調查結果顯示鼓勵香港青年前往大灣區內地城市發展的關鍵是是否有相應的政策支援，除此之外是否有發展機會和當地社會的支持，亦會影響青年的選擇。

新地（0016）執董、廣青總執行主席郭基煇表示，以往本港招生主要面向大專院校，但香港面對適齡學童人口下跌，中學收生不足、縮班、甚至停辦等問題，建議進一步將「香港中學文憑試（DSE）」國際化，設立名額，逐步吸引全球學生來港就讀中學，為香港成為國際專上教育樞紐注入新動力。