moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

調查：25%CEO料因AI裁員5% 問今年內影響 媒體娛樂銀行等行業稱最大

【明報專訊】人工智能（AI）工具興起對企業及社會的影響，成為達沃斯世界經濟論壇的重要議題。在商政領袖雲集達沃斯之際，羅兵咸永道（PwC）公布的一項調查顯示，全球四分之一的行政總裁預計，引入生成式人工智能（generative AI）將導致今年裁員至少5%，其中以媒體與娛樂、銀行、保險及物流等行業的影響最大。

PwC的調查訪問了105個國家的4702名企業負責人，以研究AI對商業機構及經濟的影響。約46%受訪CEO預計，引入生成式AI可在瞬間創造大量文本、圖像及電腦編碼，可在未來12個月提高盈利能力。

PwC：38%受訪CEO預期今年經濟更好

PwC的調查顯示，更多CEO預計2024年的經濟增長將會增強，並認同生成式AI及氣候變化等重大轉變所帶來的機遇。約38%的受訪CEO樂觀預期，今年全球經濟將會更好，比例較2023年的18%增加1倍以上。最新的調查數據反映，全球CEO認為通脹最嚴峻的時期已成過去，市場人士紛紛押注美聯儲等主要央行最早將在今年春季開始減息。

PwC全球主席羅浩智（Bob Moritz）指出，相比宏觀經濟的挑戰，商界領袖愈來愈關注行業內的顛覆性力量，紛紛加快生成式AI的部署，又或建立業務，應對氣候變化的挑戰和機遇。

PwC的調查顯示，32%受訪CEO過去一年已在公司引入生成式AI，且愈來愈多CEO計劃在未來幾個月引入。約58%受訪CEO表示，希望生成式AI在未來12個月為其提高產品或服務的質量；69%受訪CEO表示，員工需要學習新技能。

最擔心網絡安全及虛假信息傳播

很多經濟學家預期，隨着AI趨於普及，勞動力市場將面臨劇變。高盛去年已預測，AI的最新突破，可能會導致美國和歐元區約四分之一的工作透過自動化完成，令生產力顯著提升，促使全球GDP在未來10年平均每年提升7%。

當談論到AI帶來的風險，PwC的調查顯示，CEO最擔心的是網絡安全及虛假信息傳播。

不過整體來說，多數CEO認為，通脹和宏觀經濟波動等威脅，大於網絡安全風險、地緣政治動盪及氣候變化的影響。

（金融時報）

[國際金融]