「蘋果觀察家」：歐盟版App Store未來數周登場

【明報專訊】彭博社著名「蘋果觀察家」Mark Gurman預告，蘋果（美：AAPL）將在未來數周把App Store「一分為二」，在歐盟地區設獨立版本的App Store，有別於世界其他地區使用的App Store標準版，讓歐洲的iPhone及iPad用戶毋須指定透過App Store進行軟件下載，以配合歐盟的《數碼市場法》（DMA）規定。根據DMA，蘋果須允許開發商在App Store以外的渠道發布iOS軟件，而第三方軟件也可使用第三方支付平台，供消費者進行「應用內購買」，而蘋果須在3月7日限期前完成改動。
此外，目前為智能手表Apple Watch Series 9和Ultra 2的侵權訴訟進行上訴的蘋果，倘若無法推翻在美國的銷售禁令，有可能會從該兩款手表移除血氧測量功能，以規避涉及該技術的專利糾紛。控告Apple Watch侵權醫療技術公司Masimo透露，負責執行進口禁令的美國海關邊境保護局，上周五批准蘋果對這些手表的設計進行修改，包括移除血氧傳感器。該機構認為，蘋果新設計，不屬於美國國際貿易委員會（ITC）進口禁令範圍，意味相關型號的Apple Watch在修改後仍可在美國銷售。