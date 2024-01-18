的士無現金支付發展關鍵——數據變現

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愚公以為，解決這個問題的關鍵在於八達通及其他服務供應商透過「數據變現」方式產生間接收入；同時，政府應採取有力措施，在法規及政策層面推動。

解鎖數據價值：數字經濟第三產業

身為國際金融中心與商業樞紐，香港具備發展數據整合與分析服務業的巨大潛力。將經濟學中的第一、第二和第三產業概念與數據的價值變現方式結合，可為香港的數據整合與分析應用提供更廣泛的發展空間。。

第一產業在數據領域類比為「數據的耕種」，即收集、整理和儲存數據的過程。可惜八達通因為多年前出售個人資料事件的影響後，在收集數據方面有一定程度的限制。

第二產業在數據領域類比為「數據的製造」，即透過數據整合和分析技術，將原始數據轉化為有用的信息和洞見，為企業的決策和創新提供支援。在這領域上，內地的第三方支付龍頭企業如支付寶和微信支付可算是表表者。

第三產業在數據領域類比為「數據整合分析服務業」。香港作為國際化的城市，具備豐富的商業機會和跨國、跨平台、跨法規的環境，可以成為數據整合和分析服務的中心。透過整合來自不同地區和行業的數據，為企業提供客製化的數據分析和洞見，幫助實現效率提升和業務創新。香港政府需要整合資源，認真探討發展這領域的全盤大計。

的士作切入點 推動全港無現金支付

以的士無現金支付的例子，香港可以結合數據的價值變現方式，發展數據整合與分析應用。透過數據的耕種和製造，以及提供數據整合和分析服務，不僅能解決長期存在的士支付問題，還能在金融、旅遊、物流等領域促進經濟的發展和創新。

八達通開放的士收款平台，並接受多種支付方式，是一項積極的舉措，為香港的交通服務帶來更多便利和選擇。然而，推廣收款機和獲得士司機的接受程度仍然是個挑戰。為了實現全面的無現金支付方案，八達通及其他服務供應商需要透過數據變現方式產生間接收入，政府也需要在法規和政策層面推動數據變現，以促進產業創新和發展。

香港作為國際金融中心和商業樞紐，具備發展數據整合和分析服務業的巨大潛力。透過結合第一、第二和第三產業概念，香港可以建立高效的數據收集和管理系統，吸引專業的數據科學家和分析師團隊留港發展，提升香港的競爭力。同時，香港作為國際化的城市，可以整合來自不同地區和產業的數據，為企業提供客製化的數據分析和洞見，幫助其實現效率提升和業務創新。

開放平台與數字資產市場互通

香港政府去年宣言，要將香港發展成國際虛擬資產交易中心。金融管理局也在去年底及今年初相繼發表了推動數碼港元及穩定幣合規的項目更新和公眾諮詢。八達通在超過四分之一世紀前，在交通支付服務領域創造了前所未有的無現金支付系統，成為一個傳奇。然而，內地的無現金支付環境在覆蓋率和數據應用上已經遠遠超越香港。既然八達通一直受惠於政府公共交通補貼計劃的獨家供應商地位，愚公呼籲政府繼續通過政策持續推動，促使八達通以更開放的態度積極轉型，提供的士無現金支付的開放平台是個好開始。/p>

在未來日子，八達通更需要在香港、內地甚至全球不同場景上配合政府的數字資產零售市場的需求，發揮其交易數據互通和應用中之潛力。 愚公寄望，曾經令不少香港人 (包括愚公本人) 引以為傲的八達通，能從傳統電子支付的老兵，在Web3驅動下能蛻變成可提升香港競爭力的數字金融生力軍。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

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