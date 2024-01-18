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短片加入2024營銷策略

【Presented by：WAW Creation】近日在品牌培訓和顧問服務中最常被問及的問題，都跟短片營銷相關的。Marketers 大概都在積極修訂2024的數碼及社交媒體策略。雖然大家普遍認同短片對營銷的重要，但實際執行上卻充滿挑戰。相對於香港市場較為熟悉的Facebook和Instagram內容策略，我相信將短片內容加入營銷計劃是Marketers今季的首要任務。

Presented by：WAW Creation

短片營銷8秒定輸贏

我曾研究過全球前100大品牌如何運用TikTok和Instagram短片做營銷，並密切跟蹤這些趨勢和變化。最新的應用數據顯示，觀眾平均注意力時長約為8秒，夠快夠吸引成為內容創作的關鍵，即短片能夠在觀眾的短注意力下，快速而有效地傳達訊息。而在我服務的品牌中，也會將短片作為不同創意的實驗了解觀眾喜好，也會用於投放大型付費廣告和營銷活動前的內容測試參考。

為短片計劃相關內容主題

品牌和Marketers都會為不同社交媒體平台制訂內容計劃，短片格式不應僅被視為其中一種。短片格式本身就可以達到不同營銷目的內容主題：如產品銷售、教育、演示、UGC (User Generated Content)和品牌形像等，這些內容主題的不同組合，應該一併被仔細規劃入全盤內容營銷計劃中。許多外國品牌在短片營銷一環，都跟自動化工具結合進階使用，讓Call to Action更有成效，例如用ManyChat在Facebook和Instagram平台上實現即時回應和跟進。

短片「循環再用」

品牌在短片內容規劃中最常忽略了內容循環再用的規劃，例如將短片重新編輯成另一短片或靜態內容，甚至只是簡單重新發布表現良好的短片，這普遍都能為品牌帶來成本效益極高的成果。

不怕失敗的實驗精神

觀眾和客戶注意力短是不爭事實，品牌需要在最初幾秒創造引人注目的亮點，保持內容簡潔而Upbeat有活力，也要不忘加入CTA行動呼籲達到營銷目的。現今短片創作不再需要專業設備和複雜的編輯，用戶更在意的是內容質素。一部智能手機加上應用程式如CapCut，再加上Marketers的實驗精神，就已經是品牌短片營銷好的起步點。

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com