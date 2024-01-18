內地去年經濟增長5.2%達標 第4季表現遜預期 零售內房仍弱

明報記者 歐陽偉昉、方楚茵

國家統計局同日公布12月份經濟活動數據，社會零售品零售總額按年增長7.4%，低於市場預期的8%，亦較11月按年增速減慢2.7個百分點，按月則增長0.42%。疫後解封基數效應，推動餐飲消費按年增速加快至30%，不過商品零售按年增速，則較11月收窄3.2個百分點至4.8%（見圖），其中金額佔比較多的汽車類消費增幅為4%，較11月收縮10.7個百分點，與房地產相關的家電、建築材料零售則按年下跌。

疫情低基數效應 餐飲消費急增30%

消費去年推動內地GDP增長4.3個百分點，彌補固投緩增至1.5個百分點和淨出口倒退0.6個百分點的影響。法國外貿銀行亞太區高級經濟師吳卓殷表示，雖然服務消費依然強勁，但規模難與汽車等貴價商品相比。內地家庭面對經濟前景不太樂觀、收入未如過去快速增長、房市股市疲弱未能產生財富效應，出現消費降級現象，家庭未必願意繼續消費奢侈品和貴價商品。雖然預期消費在今年仍為三頭馬車增長最強，惟增長將放慢。

全年固定資產投資按年上升3%，較市場預期和首11個月增速高0.1個百分點，按月增0.09個百分點。雖然房地產開發投資跌幅擴大，不過全年民間投資跌幅較首11月收窄0.1個百分點至跌0.4%，12月製造業和基建投資分別按年增6.5%和5.9%，均較首11月擴闊。另外，12月工業增加值按年增6.8%，好過市場預期的6.6%。

高盛：零售增長明顯放緩

吳卓殷表示，基建投資繼續為經濟提供較大支持，民企製造業有重新增加投資，不過兩者未必能完全抵消房地產投資萎縮。去季內地發行1萬億元特別國債，市場消息指今年下半年亦擬發1萬億元國債，吳卓殷認為雖對基建投資有幫助，但不少項目用於水利和供應鏈等，對帶動需求並非想像中多。該行預期今年內地經濟增長至少4.5%，視乎財政和貨幣政策加大的力度。

高盛表示，12月經濟活動數據好壞參半，工業增加值受惠汽車出口強勁回升，不過汽車和家電增長放緩，零售增長明顯放緩。加上1月追蹤的高頻數據顯示最近數月按月增長趨勢基本穩定，但各行業並不平均。因應去年第四季GDP數據，高盛相應調整今年第二至第四季GDP增長預測分別為5.1%、4.7%及4.7%；第一季則維持4.5%。