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70大中城市住宅售價跌幅近9年最大

【明報專訊】內地12月樓價見2015年以來最大跌幅。國家統計局公布，12月70個大中城市新建住宅銷售價格按月下降0.4%，較11月按月下降0.3%擴大，亦是2015年2月以來最大按月跌幅。

內地去年房地產開發投資11.09萬億元（人民幣，下同），按年跌9.6%（見圖），其中，住宅投資8.38萬億元，按年下降9.3%；全年商品房銷售額11.66萬億元，按年下降6.5%，其中住宅銷售額跌6%。至於商品房銷售面積11.17億平方米，按年跌8.5%，其中住宅銷售面積跌8.2%。至去年末商品房待售面積6.73億平方米，按年增19%。其中住宅待售面積增22.2%。

對房地產及銷售等指標雙雙下降，國家統計局長康義回應稱，房地產投資、銷售等指標降幅收窄。2023年房地產開發投資比前年下降9.6%，降幅按年收窄0.4個百分點。房地產開發企業到位資金下降13.6%，降幅亦按年收窄12.3個百分點。

統計局：房地產投資銷售降幅收窄

商品房銷售降幅明顯收窄，2023年全國商品房銷售面積按年跌8.5%，銷售額跌6.5%，都在下降，但跌幅分別比前年收窄15.8和20.2個百分點。

康義稱，8月份以來，新建商品住宅網簽備案量整體回升，12月份比8月份回升20.2個百分點。從70個大中城市監測情况看，新房和二手房的成交量都在溫和上升。二是房地產竣工面積增長較快。「保交樓」工作在穩步推進，效果持續顯現。

樓價方面，國家統計局城市司高級統計師沈贇指出，12月份70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月下降、按年有漲有降。各線城市二手住宅銷售價格按月下降、按年降幅擴大。