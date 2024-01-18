美匯美債息回升 人幣跌至兩個月低

昨日人民幣中間價報7.1168；在岸人民幣收報7.1966，跌128點子（1元等於1萬點子）；離岸人民幣截至晚上8時18分，報7.2178，升12點子，昨傍晚時份離岸人民幣曾見7.2284見兩個月低位（見圖）。

分析：人幣中線走勢樂觀

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻表示，美國就業數據向好，以及多名聯儲局官員於公開場合表示不預期減息於短期內發生，當中亦有官員表示到第二季亦不會減息，再加上芝商所（Fed Watch）利率期貨顯示，美國要至9月減息機會率才會達九成，令昨日美匯重上103水平，同時帶動美國10年期債孳息重上4厘，令非美元貨幣如日圓、人幣匯價走弱。

湯麗鴻預料，若美匯指數升至103.7水平，人幣將於短期內都會處於走弱的狀態，不排除美元兌人民幣短期內會上試7.25水平。但她對人民幣的中線走勢樂觀，因預計美國將於第二季開始會討論減息，不排除人幣離岸價會回升至7.1水平。