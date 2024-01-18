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網信辦傳審查Shein數據處理 料調查數月 赴美IPO存暗湧

【明報專訊】《華爾街日報》引述消息人士稱，中國國家網信辦正對快銷服裝跨境電商公司Shein的數據處理與共享作安全審查。報道指出，當局正在調查Shein對內地員工、供應商及合作伙伴資料的處理方式，以及公司能否保障資料不會向境外泄露。Shein和網信辦均沒有回應查詢。

調查能否保障資料不向境外泄露

Shein成立於2008年，公司於2019年將總部由南京遷至新加坡，美國為其最大市場。公司去年11月向中證監申請赴美上市，並聘請高盛、摩根大通和摩根士丹利擔任主承銷商，其估值最近已達約660億美元（約5148億港元），或是多年來規模最大的IPO之一。知情人士透露，監管當局亦關注Shein將向美國證交會（SEC）披露與中國相關資料的類型。

報道以過去類似案例為例，網信辦需時數個月才能完成調查，認為長時間的審查或令Shein推後上市計劃，最壞情况下，如監管機構認為有任何嚴重問題，該IPO計劃更有機會告吹。內地監管當局於2021年7月曾在內地叫車平台滴滴到美上市2日後發起類似調查，滴滴一年後在美國退市；抖音母公司字節跳動亦曾有意在2021年上市，惟當局建議該公司專注於解決資料安全風險和其他問題後，最終亦擱置上市計劃。

美證交會未回應IPO 銀行家指不尋常

中國近年加強對大型科企及數據跨境流動的監管，包括推出數據出境安全評估辦法等，而內地企業到香港在內的境外上市，亦要先獲取中證監批准。雖然Shein已向逾150個國家客戶銷售低價產品，業務範圍不包括內地，但由於業務與內地緊密相連，例如由數千家中國供應商採購，亦在中國設立和投資數十家公司，與物流、倉儲和供應鏈企業有聯繫。知情人士表示，這種關係是監管當局審查Shein資料處理的主要原因。

報道又稱，SEC仍未對Shein的IPO計劃作書面回應，銀行家和律師均認為情况很不尋常。雖然未知SEC保持沉默原因，不過接近Shein和美國政府的人士表示，情况或反映美國監管機構不願處理具有潛在政治影響的議題。

明報記者 蕭嘉聰