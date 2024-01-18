富瑞：商業房企或成港銀新風險

富瑞稱，其中恒生（0011）、東亞（0023）對本地中小型發展商風險敞口較大，富瑞更表示偏好於國際銀行及新加坡銀行，多過於港銀。

富瑞根據截至去年6月底數據，對10家市值不多於500億元的中小型發展商進行還款壓力測試，包括路勁基建（1098）、九龍建業（0034）及遠東發展（0035）等；富瑞稱，10家公司涉及未償還風險較高的總額約為880億元，大部分為銀行貸款，其中有5間發展商於4項風險指標中，至少於有兩項中不合格，當中以九龍建業情况最為嚴峻，其淨負債率、現金與短債比率和短期債佔整體債務比率，分別為123%及0.04倍和89%。

還款壓測 九龍建業最嚴峻

報告亦指出，港銀對港CRE截至去年6月的總貸款額為1.67萬億元，佔港銀整體貸款額23%。而未償還風險較高風險較大的小型發展商，佔其CRE貸款額約5%，而港銀總貸款額則佔1.19%；而中銀（2388）、恒生及東亞，其對港CRE佔銀行總貸款額，分別為16%和22%及17%。

事實上，另一外資投行高盛，於本月初亦曾發報告指出，料港銀的本地CRE的貸款撥備會溫和上升，或輕微減少其盈利能力，更調低部分港銀目標價。

高盛亦根據不同情况對香港地產公司進行還款壓力測試，但認為其風險敞口屬可控，因其抵押比率較高，以及其公司背景屬高質素。