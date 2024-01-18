moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

富瑞：商業房企或成港銀新風險

【明報專訊】本港發展商於高息環境下財務狀况受壓，或影響港銀收入，令外資投行看淡港銀。富瑞發報告指出，香港商業房地產公司（CRE）或成為本地銀行業新風險，更警告淨負債率較高、利息覆蓋率（ICR）較低、現金流較緊張的中小發展商，於息口高企環境下營運情况將嚴重受壓，料相關風險轉化成對港銀信貸成本的影響約為57點子。

富瑞稱，其中恒生（0011）、東亞（0023）對本地中小型發展商風險敞口較大，富瑞更表示偏好於國際銀行及新加坡銀行，多過於港銀。

富瑞根據截至去年6月底數據，對10家市值不多於500億元的中小型發展商進行還款壓力測試，包括路勁基建（1098）、九龍建業（0034）及遠東發展（0035）等；富瑞稱，10家公司涉及未償還風險較高的總額約為880億元，大部分為銀行貸款，其中有5間發展商於4項風險指標中，至少於有兩項中不合格，當中以九龍建業情况最為嚴峻，其淨負債率、現金與短債比率和短期債佔整體債務比率，分別為123%及0.04倍和89%。

還款壓測 九龍建業最嚴峻

報告亦指出，港銀對港CRE截至去年6月的總貸款額為1.67萬億元，佔港銀整體貸款額23%。而未償還風險較高風險較大的小型發展商，佔其CRE貸款額約5%，而港銀總貸款額則佔1.19%；而中銀（2388）、恒生及東亞，其對港CRE佔銀行總貸款額，分別為16%和22%及17%。

事實上，另一外資投行高盛，於本月初亦曾發報告指出，料港銀的本地CRE的貸款撥備會溫和上升，或輕微減少其盈利能力，更調低部分港銀目標價。

高盛亦根據不同情况對香港地產公司進行還款壓力測試，但認為其風險敞口屬可控，因其抵押比率較高，以及其公司背景屬高質素。