總商會研討會：實踐董事會性別多元化

董事學會：女性成員加入助拓思維

研討會由金紫荊女企業家協會支持。該研討會邀請了港交所（0388）的高級行政人員和業界的法律專家分享了女性應如何裝備自己從而實踐董事會性別多元化。

演講嘉賓之一、富而德律師事務所合伙人黃穎慧提建議女性在加入董事會前，一定要有自我保護意識，多詢問有關公司的信息，因為加入董事會也代表着責任的產生。同時多做記錄，留下證據，防患於未然。

另外，港交所董事總經理及上市科上市發行人監管主管嚴玉瑜則提醒女性在接受成為董事會成員前三思而後行，畢竟作為董事會成員確實會耗費許多時間及精力。

總商會卓妍社副主席李尚玉提出女性可以善用領英等社交平台展示自己，以增加被上市公司發掘成為董事會成員的機會。

港交所新規 要求終止單一性別董事會

港交所於2022 年1月推出新規定，要求所有發行人於2024 年12月31日前終止單一性別董事會。雖然女性成員佔所有發行人董事會的整體比例，已由2020年的14.6%上升至2023年的17.5%，單一性別董事會的比例亦在去年下降至20.4%，但香港在董事會性別多元化方面，仍然落後於一些先進經濟體。